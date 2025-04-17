Белосалик мазь (Belosalic® ointment)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
372,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
359,10
Экономия при брони: -10,77 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
363,70
Экономия при брони: -9,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
372,10
Экономия при брони: -17,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
390,12
Экономия при брони: -71,75 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
372,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
409,88
Экономия при брони: -60,08 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
372,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
402,78
Экономия при брони: -58,77 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
361,70
Экономия при брони: -7,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
383,54
Экономия при брони: -66,89 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
407,63
Экономия при брони: -57,59 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
359,40
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
383,27
Экономия при брони: -12,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
372,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
372,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
376,50
Экономия при брони: -55,96 грн