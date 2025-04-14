Белосалик мазь (Belosalic® ointment)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 242 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
389,42
Экономия при брони: -64,14 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
381,27
Экономия при брони: -42,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
381,09
Экономия при брони: -25,34 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
370,70
Экономия при брони: -30,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
354,80
Экономия при брони: -14,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
370,62
Экономия при брони: -40,96 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
378,08
Экономия при брони: -47,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
350,50
Экономия при брони: -10,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
369,73
Экономия при брони: -40,07 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
377,69
Экономия при брони: -48,03 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
380,10
Экономия при брони: -36,84 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
374,11
Экономия при брони: -35,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
379,18
Экономия при брони: -57,05 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
375,02
Экономия при брони: -42,46 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Белосалик мазь туба 30 г №1
Belupo