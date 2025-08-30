Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Диетические добавки, способствующие нормализации овуляции и влияющие на качество ооцитов.
Инофолик комби (Inofolic combi)
Цены в
Киев
от
819,11
грн
в 175 аптеках
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Exeltis Healthcare
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
10.7 Диетические добавки, способствующие нормализации овуляции и влияющие на качество ооцитов.
Цены в
Киев
от
819,11
грн
в 175 аптеках
Найти в аптеках
Найдите Инофолик комби в других городах
Киев
Харьков
Одесса
Днепр
Львов
Запорожье
Кривой Рог
Николаев
Винница
Чернигов
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню