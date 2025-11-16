Киев
Инофолик комби (Inofolic combi)
Инофолик комби (Inofolic combi)
Кривой Рог
(адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
1055,27
Экономия при брони:
-46,34 грн
1008,93
грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
939,00
грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
1046,55
Экономия при брони:
-37,62 грн
1008,93
грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
819,11
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
1046,45
Экономия при брони:
-37,52 грн
1008,93
грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
936,10
Экономия при брони:
-26,70 грн
909,40
грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
939,00
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
7.1 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
1048,78
Экономия при брони:
-39,85 грн
1008,93
грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Южный, 32
7.9 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
1078,49
Экономия при брони:
-69,56 грн
1008,93
грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 26
8.1 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
1066,02
Экономия при брони:
-57,09 грн
1008,93
грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Солнечная, 24
29.7 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
1050,91
Экономия при брони:
-41,98 грн
1008,93
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
662,70
Экономия при брони:
-38,10 грн
624,60
грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Верховцево, ул. Центральная, 63
90.1 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
1048,98
Экономия при брони:
-40,05 грн
1008,93
грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Снигиревка, ул. Центральная, 123-Б
102.2 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
833,09
грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
106.6 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
939,00
грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
107.6 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
939,00
грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
107.8 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
1056,59
Экономия при брони:
-47,66 грн
1008,93
грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 24-К
107.9 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
1021,02
Экономия при брони:
-50,89 грн
970,13
грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
108.6 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
939,00
грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
108.6 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
939,00
грн
