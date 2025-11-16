Киев
Инофолик комби (Inofolic combi)
Инофолик комби (Inofolic combi)
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Б
64.9 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
1061,25
Экономия при брони:
-52,32 грн
1008,93
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Дымер, ул. Соборная, 11
104.7 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
936,10
Экономия при брони:
-26,70 грн
909,40
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бахмач, ул. Соборности, 60-А
112.2 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
975,20
грн
Забрать 18.11 после 20:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бахмач, ул. Дружбы, 9
112.5 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
975,20
грн
Забрать 19.11 после 12:00
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
939,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
939,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Героев Украины, 11
115.0 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
819,11
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, ул. Героев Украины, 19
115.1 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
936,10
Экономия при брони:
-26,70 грн
909,40
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Короп, ул. Успенская, 1
115.6 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
975,20
грн
Забрать 19.11 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Г
116.2 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
936,10
Экономия при брони:
-26,70 грн
909,40
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Закревского Николая, 87
117.5 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
988,20
Экономия при брони:
-53,89 грн
934,31
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
936,10
Экономия при брони:
-50,40 грн
885,70
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
118.4 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
1060,24
Экономия при брони:
-51,31 грн
1008,93
грн
Забронировать
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 75-А
118.7 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
936,10
Экономия при брони:
-50,40 грн
885,70
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврухина, 3
119.3 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
1051,20
Экономия при брони:
-54,21 грн
996,99
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Богатырская, 30-А
120.2 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
907,30
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 12
120.7 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
819,11
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
121.0 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
819,11
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
121.0 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
939,00
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лесной, 39-А
121.4 км
Инофолик комби капсулы №30
Зентива Украина
824,18
грн
Забронировать
