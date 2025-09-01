Киев
Инофолик комби (Inofolic combi)
Инофолик комби (Inofolic combi)
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
1048,27
Экономия при брони:
-39,34 грн
1008,93
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
975,20
грн
Забрать 02.09 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
975,20
грн
Забрать 02.09 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
975,20
грн
Забрать 02.09 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
936,10
Экономия при брони:
-40,40 грн
895,70
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 7
3.0 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
1024,70
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
1031,30
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
975,20
грн
Забрать 02.09 после 17:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
1051,62
Экономия при брони:
-42,69 грн
1008,93
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
975,20
грн
Забрать 02.09 после 19:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.8 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
975,20
грн
Забрать 02.09 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
1082,95
Экономия при брони:
-74,02 грн
1008,93
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
975,20
грн
Забрать 02.09 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
975,20
грн
Забрать 02.09 после 19:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
1059,22
Экономия при брони:
-50,29 грн
1008,93
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32-Б
5.1 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
975,20
грн
Забрать 02.09 после 15:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
5.1 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
975,20
грн
Забрать 02.09 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
1051,62
Экономия при брони:
-42,69 грн
1008,93
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
5.9 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
975,20
грн
Забрать 02.09 после 20:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Харьков, ул. Силикатная, 10
5.9 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
975,20
грн
Забрать 02.09 после 19:00
