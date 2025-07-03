Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Инофолик комби (Inofolic combi)
Инофолик комби (Inofolic combi)
Киев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Б
116.9 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
663,71
Экономия при брони:
-37,24 грн
626,47
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Калиновка, ул. Независимости, 18
180.9 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
821,76
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Каменка, ул. Героев Майдана, 34
193.6 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
670,99
Экономия при брони:
-44,16 грн
626,83
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Благовещенское, ул. Гайдамацкая, 5
236.9 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
839,03
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
243.3 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
1051,52
Экономия при брони:
-56,75 грн
994,77
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Бершадь, ул. Ерусалимка, 1-А
243.4 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
1004,13
Экономия при брони:
-63,68 грн
940,45
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Бурынь, ул. Рыночная, 3
246.7 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
559,15
Экономия при брони:
-36,22 грн
522,93
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
248.6 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
652,28
Экономия при брони:
-25,60 грн
626,68
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
249.1 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
331,45
Экономия при брони:
-18,03 грн
313,42
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
250.3 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
624,38
Экономия при брони:
-101,45 грн
522,93
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Саврань, ул. Суворова, 2-А
259.9 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
821,76
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Глухов, ул. Терещенков, 28
273.2 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
782,40
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Глухов, ул. Киевская, 32
273.2 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
986,34
Экономия при брони:
-166,35 грн
819,99
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Глухов, ул. Независимости, 6
274.1 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
783,51
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Глухов, ул. Независимости, 6
274.1 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
821,76
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Новая Ушица, ул. Защитников Украины, 43/1
295.4 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
624,38
Экономия при брони:
-101,45 грн
522,93
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Дубровица, ул. 1000-летия Дубровицы, 6-В
303.5 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
821,76
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 110
315.7 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
821,76
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кременец, ул. Шевченко Тараса, 38
343.1 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
821,76
грн
Забронировать
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Хотин, ул. Свято-Покровская, 29
362.9 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
624,38
Экономия при брони:
-101,45 грн
522,93
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню