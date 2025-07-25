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Инофолик комби (Inofolic combi)
Инофолик комби (Inofolic combi)
Днепр
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
159.5 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
669,79
Экономия при брони:
-48,37 грн
621,42
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменка, ул. Героев Майдана, 34
219.3 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
657,55
Экономия при брони:
-35,67 грн
621,88
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бурынь, ул. Рыночная, 3
314.6 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
559,15
Экономия при брони:
-45,76 грн
513,39
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Глухов, ул. Независимости, 6
365.3 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
771,39
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Глухов, ул. Киевская, 32
365.4 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
1008,71
Экономия при брони:
-207,10 грн
801,61
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Глухов, ул. Терещенков, 28
365.4 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
773,61
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Независимости, 18
482.9 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
784,36
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 110
596.8 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
784,36
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 4
736.3 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
784,08
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Калуш, ул. Звонарская, 5
778.7 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
570,55
Экономия при брони:
-57,16 грн
513,39
грн
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