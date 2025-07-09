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Инофолик комби (Inofolic combi)
Инофолик комби (Inofolic combi)
Одесса
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Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Университетская, 157
150.9 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
982,57
Экономия при брони:
-110,24 грн
872,33
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Березнеговатое, ул. Мира, 77
188.0 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
803,83
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Саврань, ул. Суворова, 2-А
188.4 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
819,11
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бершадь, ул. Ерусалимка, 1-А
226.3 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
973,62
Экономия при брони:
-73,87 грн
899,75
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
226.4 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
1076,36
Экономия при брони:
-75,22 грн
1001,14
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
229.6 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
981,25
Экономия при брони:
-109,27 грн
871,98
грн
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Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Солнечная, 24
230.1 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
1000,09
Экономия при брони:
-128,29 грн
871,80
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 26
251.1 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
995,94
Экономия при брони:
-124,30 грн
871,64
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
251.3 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
330,06
Экономия при брони:
-30,18 грн
299,89
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
253.9 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
624,38
Экономия при брони:
-82,44 грн
541,94
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
254.8 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
659,63
Экономия при брони:
-78,59 грн
581,04
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменка, ул. Героев Майдана, 34
302.9 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
648,77
Экономия при брони:
-67,73 грн
581,04
грн
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Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Новая Ушица, ул. Защитников Украины, 43/1
365.9 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
624,38
Экономия при брони:
-82,44 грн
541,94
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Независимости, 18
367.6 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
803,83
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Шевченко Тараса, 110
392.2 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
803,83
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Б
515.0 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
648,08
Экономия при брони:
-66,58 грн
581,50
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Бурынь, ул. Рыночная, 3
571.9 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
559,15
Экономия при брони:
-17,21 грн
541,94
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Костополь, ул. Ровенская, 1
578.4 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
819,11
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Глухов, ул. Киевская, 32
623.1 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
984,55
Экономия при брони:
-84,80 грн
899,75
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Глухов, ул. Терещенков, 28
623.1 км
ИНОФОЛИК КОМБИ капсулы №30
Exeltis Healthcare
833,10
грн
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