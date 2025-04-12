Периндоприл (Perindoprilum)
Периндоприл инструкция по применению
Состав
действующее вещество: perindopril; 1 таблетка содержит 4 мг или 8 мг периндоприла трет-бутиламина, что соответствует 3,338 мг или 6,676 мг периндоприла;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат; целлюлоза микрокристаллическая; кремния диоксид коллоидный гидрофобный; стеарат магния.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской и чертой.
Фармакотерапевтическая группа
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), монокомпонентные. Периндоприл. Код ATС C09A A04.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Периндоприл — ингибитор фермента, который превращает ангиотензин I в ангиотензин II (АПФ). Преобразовательный фермент или киназа — это экзопептидаза, которая делает возможным превращение ангиотензина I в сосудосуживающий ангиотензин ІІ, а также приводит к распаду вазодилататора брадикинина в неактивный гептапептид. Ингибирование АПФ приводит к уменьшению концентрации ангиотензина II в плазме крови, что повышает активность ренина в плазме крови (по механизму обратной связи) и снижает секрецию альдостерона. Поскольку АПФ инактивирует брадикинин, ингибирование АПФ также приводит к повышению активности циркулирующей и местной калликреин-кининовой системы (и, таким образом, также приводит к активации системы простагландинов). Этот механизм действия обуславливает снижение артериального давления ингибиторами АПФ и частично отвечает за появление некоторых побочных эффектов (например кашля).
Периндоприл трет-бутиламин действует через свой активный метаболит — периндоприлат. Остальные метаболиты не демонстрируют активности в ингибировании АПФ в экспериментальных условиях.
Артериальная гипертензия
Периндоприл эффективно снижает артериальное давление при всех степенях артериальной гипертензии — легкой, умеренной и тяжелой; снижение систолического и диастолического артериального давления наблюдается у больного как в положении лежа, так в положении стоя.
Периндоприл уменьшает сопротивление периферическим сосудам, что приводит к снижению артериального давления. В результате увеличивается периферический кровоток без влияния на частоту сердечных сокращений.
Обычно увеличивается и почечный кровоток, тогда как скорость клубочковой фильтрации (СКФ) обычно не меняется.
Максимальный антигипертензивный эффект развивается через 4–6 ч после однократного приема и сохраняется не менее 24 ч: соотношение Т/Р (минимальная эффективность/максимальная эффективность в течение суток) периндоприла составляет 87–100%.
Артериальное давление снижается быстро. У пациентов, у которых применение лекарственного средства оказалось эффективным, нормализация АД происходит в течение месяца и сохраняется без тахифилаксии.
При прекращении применения периндоприла эффекта отмены не возникает.
Периндоприл уменьшает гипертрофию левого желудочка.
В процессе клинических исследований было доказано, что периндоприл обладает сосудорасширяющими свойствами. Он улучшает эластичность больших артерий и уменьшает соотношение толщины стенки к просвету сосуда для малых артерий.
Комбинированная терапия с тиазидным диуретиком оказывает аддитивный синергический эффект. Комбинация ингибитора АПФ и тиазидного диуретика также снижает риск гипокалиемии, вызванной диуретиком.
Сердечная недостаточность
Периндоприл трет-бутиламин облегчает работу сердца путем уменьшения пред- и посленагрузки на сердце.
Исследования с участием пациентов с сердечной недостаточностью продемонстрировали:
- уменьшение давления наполнения правого и левого желудочков;
- понижение системного периферического сопротивления;
- увеличение сердечного индекса и улучшение сердечного выброса;
- увеличение регионального кровотока в мышцах миокарда.
В процессе сравнительных исследований первое назначение 2 мг периндоприла пациентам с сердечной недостаточностью легкой и средней степени не было связано с каким-либо достоверным снижением артериального давления по сравнению с таковым при применении плацебо.
Фармакокинетика.
Абсорбция
После приема периндоприл быстро всасывается, максимальная концентрация в плазме крови достигается в течение 1 часа. Период полураспада периндоприла в плазме крови составляет 1 час.
Периндоприл является пролекарством. 27% общего количества принимаемого периндоприла определяется в крови в виде активного метаболита — периндоприлата. Кроме активного метаболита, периндоприлата, лекарственное средство образует 5 метаболитов, которые являются неактивными. Максимальная концентрация периндоприлата в плазме крови достигается через 3–4 ч после приема лекарственного средства.
Употребление пищи уменьшает превращение периндоприла в периндоприлат, следовательно, уменьшается его биодоступность, поэтому суточную дозу периндоприла трет-бутиламина рекомендуется принимать однократно утром перед употреблением пищи.
Прослеживается линейная зависимость между дозой периндоприла и концентрацией в плазме крови.
Распределение
Объем распределения несвязанного периндоприлата составляет около 0,2 л/кг. Связывание периндоприлата с белками плазмы крови составляет 20%, главным образом из АПФ, но этот показатель является дозозависимым.
Выведение
Периндоприлат выводится с мочой. Период окончательного полувыведения несвязанной фракции составляет около 17 часов. Стадия равновесной концентрации в плазме крови наступает через 4 дня после начала лечения.
Особые группы пациентов.
Выведение периндоприлата замедляется у пациентов пожилого возраста, а также у пациентов с сердечной или почечной недостаточностью. Рекомендуется подбирать дозу для пациентов с почечной недостаточностью, учитывая степень недостаточности (клиренса креатинина).
Диализный клиренс периндоприлата — 70 мл/мин.
Кинетика периндоприла изменяется у больных циррозом печени: печеночный клиренс периндоприла уменьшается в 2 раза. Однако количество образующегося периндоприлата не уменьшается. Следовательно, таким больным не следует корректировать дозу.
Показания
- Артериальная гипертензия;
- сердечная недостаточность;
- предотвращение возникновения повторного инсульта у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями;
- предотвращение сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с документально подтвержденной стабильной ишемической болезнью сердца.
Длительное лечение снижает риск возникновения инфаркта миокарда и сердечной недостаточности (по результатам исследования EUROPA).
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ лекарственного средства, или к любому другому ингибитору АПФ;
- ангионевротический отек в анамнезе после применения ингибитора АПФ;
- идиопатический или наследственный ангионевротический отек;
- одновременное назначение с лекарственными средствами, содержащими действующее вещество алискирен, пациентам с сахарным диабетом или с почечной недостаточностью (СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2) (см. разделы «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий» и «Особенности применения»);
- беременность или период планирования беременности (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»);
- сопутствующее применение с сакубитрилом/валсартаном (см. разделы «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий» и «Особенности применения»);
- экстракорпоральные методы лечения, приводящие к контакту крови с отрицательно заряженными поверхностями (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»);
- значительный двусторонний стеноз почечных артерий или стеноз артерии единственной функционирующей почки (см. раздел «Особенности применения»).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Данные клинических исследований свидетельствуют о том, что двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) путем одновременного приема ингибиторов АПФ, блокаторов рецепторов ангиотензина II или алискирена ассоциируется с более высокой частотой побочных реакций, таких как артериальная гипотензия. включая острую почечную недостаточность), по сравнению с применением одного препарата, влияющего на РААС.
Лекарственные средства, вызывающие гиперкалиемию
Некоторые лекарственные средства или терапевтические классы лекарственных средств могут вызвать гиперкалиемию, а именно: алискирен, соли калия, калийсберегающие диуретики, ингибиторы АПФ, антагонисты рецепторов ангиотензина II, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), гепарины, такие как иммуносупрессоры, такие как циклоспорин или такролимус, триметоприм. Одновременный прием указанных лекарственных средств повышает риск гиперкалиемии.
Противопоказаны комбинации
Противопоказано (см. раздел «Противопоказания») одновременное применение периндоприла с алискиреном пациентам, больным сахарным диабетом, или пациентам с нарушениями функции почек с учетом повышенного риска возникновения гиперкалиемии, нарушения функции почек, кардиоваскулярной заболеваемости и летальности и не рекомендовано всем другим группам пациентов (см. раздел «Особенности применения»).
При использовании экстракорпоральных методов лечения, которые приводят к контакту крови с отрицательно заряженными поверхностями, такими как высокопроточные мембраны для диализа или гемофильтрации (например полиакриловые мембраны) и афереза липопротеинов низкой плотности с декстрансульфатом — повышается риск возникновения тяжелых анафилактоидных реакций (см. раздел «Противопоказания»). В случае необходимости такого лечения следует рассмотреть возможность использования диализной мембраны другого типа или другого класса антигипертензивных препаратов.
Сакубитрил/валсартан
Одновременное применение периндоприла с сакубитрилом/валсартаном противопоказано, поскольку одновременное применение ингибиторов АПФ и сакубитрила/валсартана повышает риск развития ангионевротического отека. Приступать к применению сакубитрила/валсартана следует не ранее чем через 36 ч после приема последней дозы периндоприла. Терапию периндоприлом следует начинать не ранее чем через 36 ч после приема последней дозы сакубитрила/валсартана (см. разделы «Противопоказания» и «Особенности применения»).
Сопутствующее применение не рекомендуется
Одновременное применение ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина. Опубликованы данные о том, что у пациентов с диагностированным атеросклерозом, сердечной недостаточностью или сахарным дибетом с поражением органов-мишеней одновременное применение ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина сопровождалось повышением частоты возникновения артериальной гипотензии, обморока, гиперкалиемии и нарушением функции почек (в том числе острой почечной недостаточности) по сравнению с таковыми при монотерапии лекарственными средствами, влияющими на РААС. Двойная блокада (т.е. комбинация ингибитора АПФ с антагонистами рецепторов ангиотензина II) может быть применена в индивидуальных случаях и под тщательным контролем функции почек, уровня калия и АД.
Эстрамустин. Повышается риск возникновения побочных реакций, таких как ангионевротический отек (ангиоэдем).
Ко-тримоксазол (триметоприм/сульфаметоксазол).
У пациентов, одновременно применяющих ко-тримоксазол (триметоприм/сульфаметоксазол), повышается риск возникновения гиперкалиемии (см. раздел «Особенности применения»).
Калийсберегающие диуретики (например триамтерен, амилорид), соли калия. Возможно возникновение гиперкалиемии (в т.ч. летальной), особенно у пациентов с почечной недостаточностью (аддитивный гиперкалиемический эффект). Указанные лекарственные средства не рекомендованы для одновременного применения с периндоприлом (см. раздел «Особенности применения»). Но если одновременное назначение указанных веществ необходимо, их следует применять с осторожностью и тщательно контролировать уровень калия в плазме крови.
Литий. При применении ингибиторов АПФ с препаратами лития возможно обратимое повышение концентрации лития в плазме крови и соответственно повышение риска его токсического действия. Не рекомендуется применять периндоприл с препаратами лития. В случае доказанной необходимости такого назначения обязательно следует тщательно контролировать уровень лития в плазме крови (см. раздел «Особенности применения»).
Одновременное применение, требующее особого внимания
Противодиабетические средства (инсулин, пероральные сахароснижающие средства). Эпидемиологические исследования позволяют предположить, что одновременное применение ингибиторов АПФ и сахароснижающих средств (инсулин, пероральные сахароснижающие средства) может привести к усилению сахароснижающего эффекта с риском развития гипогликемии. Наиболее вероятно этот феномен может возникать в первые недели комбинированного лечения и у пациентов с почечной недостаточностью.
Баклофен. Усиливается антигипертензивный эффект. В случае необходимости следует контролировать АД и адаптировать дозу антигипертензивных средств.
Диуретики. У пациентов, принимающих диуретики, особенно у тех, у кого нарушен водно-электролитный обмен, возможно чрезмерное снижение АД после начала лечения ингибитором АПФ. Вероятность развития гипотензивного эффекта снижается благодаря отмене диуретика, повышению объема циркулирующей крови или употреблению соли перед началом терапии периндоприла трет-бутиламином. Лечение следует начинать с низких доз и постепенно увеличивать.
При артериальной гипертензии, когда предварительно назначенный диуретик мог привести к недостаточности воды/электролитов, его необходимо отменить перед началом лечения ингибитором АПФ (в таких случаях прием диуретика может быть восстановлен со временем) или необходимо назначить ингибитор АПФ в низкой дозе с постепенным ее повышением.
При застойной сердечной недостаточности на фоне приема диуретика прием ингибитора АПФ следует начинать с минимальной дозы, возможно после снижения дозы диуретика.
В любом случае необходимо контролировать функцию почек (уровень креатинина) в течение первых недель лечения ингибитором АПФ.
Калийсберегающие диуретики (эплеренон, спиронолактон). В случае одновременного применения эплеренона или спиронолактона в дозах 12,5 — 50 мг в сутки с низкими дозами ингибитора АПФ необходимо иметь в виду, что:
- в случае несоблюдения рекомендаций по назначению данной комбинации есть риск возникновения гиперкалиемии (возможно, летальной) во время лечения пациентов с сердечной недостаточностью ІІ-ІV класса по NYHA и фракции выброса < 40%, которые предварительно лечились ингибитором АПФ и петлевым диуретиком;
- перед назначением такой комбинации следует убедиться в отсутствии гиперкалиемии и почечной недостаточности;
- рекомендуется проводить тщательный мониторинг калиемии и креатининемии еженедельно во время первого месяца лечения и ежемесячно в дальнейшем.
НПВП, включая ацетилсалициловую кислоту ≥ 3 г/сут. Возможно ослабление антигипертензивного эффекта при одновременном применении ингибиторов АПФ с НПВП, такими как: ацетилсалициловая кислота в противовоспалительных дозах, ингибиторы ЦОГ-2, неселективные НПВП. Одновременное применение ингибиторов АПФ и НПВП может привести к увеличению риска нарушения функции почек, в том числе вероятности развития острой почечной недостаточности, повышению уровня калия в плазме крови, особенно у пациентов с нарушениями функции почек в анамнезе. Такую комбинацию следует назначать с осторожностью, особенно пациентам пожилого возраста. Пациентов следует обеспечить адекватным количеством жидкости и мониторировать функцию почек сразу после назначения комбинированной терапии и периодически в дальнейшем.
Рацекадотрил
Известно, что ингибиторы АПФ (например периндоприл) могут привести к развитию ангионевротического отека. Этот риск возрастает при одновременном применении с рацекадотрилом (лекарственным средством, применяемым для лечения острой диареи).
Ингибиторы mTOR (например сиролимус, эверолимус, темсиролимус)
У пациентов, одновременно применяющих ингибиторы mTOR, повышается риск развития ангионевротического отека (см. раздел «Особенности применения»).
Одновременное применение, требующее некоторого внимания
Антигипертензивные средства и вазодилататоры. Одновременное применение антигипертензивных средств может повысить гипотензивный эффект периндоприла трет-бутиламина. Одновременное применение с нитроглицерином и другими нитратами или с другими вазодилататорами может способствовать дополнительному снижению артериального давления.
Глиптины (линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, вильдаглиптин). У пациентов, которым назначена комбинация глиптина и ингибитора АПФ, возможно повышение риска возникновения ангиоэдемы вследствие того, что глиптин снижает активность дипептилпептидазы-IV (ДПП-IV).
Одновременное применение некоторых анестетиков, трициклических антидепрессантов или антипсихотических средств с ингибиторами АПФ может привести к дальнейшему снижению артериального давления (см. раздел «Особенности применения»).
Симпатомиметики могут ослаблять антигипертензивное действие ингибиторов АПФ.
Препараты золотые. Нитратоподобная реакция (симптомы: покраснение лица, тошнота, рвота и артериальная гипотензия) возникают редко у пациентов, одновременно принимающих ингибиторы АПФ, включая периндоприл, и инъекционные препараты золота (натрия ауротиомалат).
Особенности применения
Стабильная ишемическая заболевание сердца
Если в течение первого месяца лечения периндоприлом наблюдался эпизод нестабильной стенокардии (любой тяжести), необходимо тщательно взвесить соотношение риска/пользы перед тем, как решать вопрос о продолжении терапии.
Артериальная гипотензия
Прием ингибиторов АПФ может вызвать снижение артериального давления. Симптоматическая артериальная гипотензия наблюдается реже у пациентов с неосложненной артериальной гипертензией и более вероятно у пациентов с гиповолемией, у тех, кто принимает диуретики, соблюдает диету с ограничением количества соли, у пациентов на диализе, у пациентов с диареей или рвотой, или тяжелой ренинозависимой артериальной гипертензией (см. разделы «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий» и «Побочные реакции»). Симптоматическая артериальная гипотензия более вероятно у пациентов с симптоматической сердечной недостаточностью, с сопутствующей почечной недостаточностью или без нее. Возникновение симптоматической артериальной гипотензии наиболее вероятно у пациентов с более тяжелой степенью сердечной недостаточности, принимающих большие дозы петлевых диуретиков, имеющих в анамнезе гипонатриемию или почечную недостаточность функционального характера. Для снижения риска симптоматической артериальной гипотензии в начале терапии и на этапе подбора доз пациентам необходимо находиться под наблюдением врача (см. раздел «Способ применения и дозы» и «Побочные реакции»). Такие же предостережения и для пациентов с ишемической болезнью сердца или цереброваскулярными заболеваниями, у которых чрезмерное снижение артериального давления может вызвать возникновение инфаркта миокарда или инсульта.
При возникновении артериальной гипотензии пациенту следует предоставить горизонтальное положение и при необходимости ввести внутривенно 0,9% (9 мг/мл) раствор натрия хлорида. Транзиторная гипотензия не является противопоказанием для дальнейшего применения лекарственного средства, обычно можно применять без каких-либо препятствий после восстановления объема крови и повышения артериального давления.
У некоторых пациентов с застойной сердечной недостаточностью с нормальным или пониженным артериальным давлением периндоприла трет-бутиламин может привести к дополнительному снижению системного артериального давления. Этот эффект предсказуем и обычно не требует отмены лекарственного средства. Если артериальная гипотензия становится симптоматической, может возникнуть необходимость снижения дозы или отмены лекарственного средства.
Стеноз аортального и митрального клапанов/гипертрофическая кардиомиопатия
Как и другие ингибиторы АПФ, периндоприл трет-бутиламин следует назначать с осторожностью пациентам со стенозом митрального клапана или обструкцией выхода из левого желудочка (аортальный стеноз или гипертрофическая кардиомиопатия).
Почечная недостаточность
При почечной недостаточности (клиренс креатинина < 60 мл/мин) начальную дозу периндоприла следует назначать в соответствии с клиренсом креатинина пациента (см. раздел «Способ применения и дозы»), а затем — в зависимости от ответа пациента на лечение. Мониторинг калия и креатинина является обычным стандартом для таких пациентов (см. раздел «Побочные реакции»).
У пациентов с симптоматической сердечной недостаточностью артериальная гипотензия, возникающая в начале применения ингибиторов АПФ, может привести к нарушению функции почек, в некоторых случаях — с возникновением острой почечной недостаточности, которая обычно является обратимой.
У некоторых пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной почки при применении ингибиторов АПФ наблюдалось увеличение уровня мочевины крови и креатинина в плазме крови, которые обычно возвращались в норму после прекращения лечения. Это особенно касается пациентов с почечной недостаточностью. При наличии сопутствующей гипертензии реноваскулярной риск возникновения тяжелой артериальной гипотензии и почечной недостаточности повышается. Лечение таких пациентов следует начинать под тщательным наблюдением врача с маленьких доз и с осторожным титрованием доз.
Учитывая указанные предостережения, лечение диуретиками может вызвать возникновение артериальной гипотензии, поэтому их следует отменить и проводить мониторинг функции почек в первые недели лечения периндоприлом трет-бутиламином.
У некоторых пациентов с артериальной гипертензией, у которых до начала лечения не было выявлено реноваскулярных заболеваний, применение периндоприла, особенно на фоне приема диуретиков, обуславливает повышение уровня мочевины и креатинина в плазме крови, что обычно незначительно и имеет транзиторный характер. Достоверность таких побочных реакций выше у больных с нарушениями функций почек. В таких случаях может возникнуть необходимость уменьшения дозы и/или отмена диуретика и/или периндоприла трет-бутиламина.
Пациенты, находящиеся на гемодиализе
У пациентов, находящихся на гемодиализе с использованием высокопроточных полиакриловых мембран и принимающих сопутствующую терапию ингибиторами АПФ, возникали реакции анафилактического типа. Поэтому для таких пациентов необходимо принять решение об использовании другого типа диализных мембран или другого класса антигипертензивных лекарственных средств.
Пациенты после трансплантации почки
Опыт назначения периндоприла трет-бутиламина пациентам после недавно перенесенной операции по трансплантации почки отсутствует.
Реноваскулярная гипертензия
У пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной функционирующей почки при лечении ингибиторами АПФ повышается риск возникновения артериальной гипотензии и почечной недостаточности (см. раздел «Противопоказания»). Применение диуретиков может являться благоприятным фактором. Снижение функции почек может сопровождаться незначительными изменениями уровня креатинина в плазме крови даже у пациентов с односторонним стенозом почечной артерии.
Гиперчувствительность/ангионевротический отек
Сообщалось о редких случаях возникновения ангионевротического отека лица, конечностей, губ, слизистых, языка, голосовой щели и/или гортани у пациентов при применении ингибиторов АПФ, в том числе периндоприла трет-бутиламина (см. раздел «Побочные реакции»). Это может произойти во время лечения. В таких случаях необходимо срочно отменить лекарственное средство и установить контроль за состоянием пациента до полного исчезновения симптомов. В тех случаях, когда отек распространяется только на участок лица и губ, состояние пациента обычно улучшается без лечения. Назначение антигистаминных лекарственных средств может оказаться полезным для уменьшения симптомов.
Ангионевротический отек, связанный с отеком гортани, может привести к летальным исходам. В случаях, когда отек распространяется на язык, голосовую щель или гортань, что приводит к обструкции дыхательных путей, необходимо срочное проведение неотложной терапии, включая возможное введение адреналина и/или обеспечение проходимости дыхательных путей. Пациентам следует находиться под тщательным контролем до полного исчезновения возникших симптомов и стабилизации состояния.
Пациенты, которые в анамнезе имели ангионевротический отек, не связанный с приемом ингибитора АПФ, находятся в группе повышенного риска возникновения ангиоэдемы во время приема ингибитора АПФ (см. раздел «Противопоказания»).
Сообщалось о редких случаях возникновения интестинального ангионевротического отека у пациентов при лечении ингибиторами АПФ. У таких пациентов наблюдалась абдоминальная боль (с тошнотой или рвотой или без них); в некоторых случаях не наблюдалось предварительного ангионевротического отека лица и уровень С-1 эстеразы был в норме. Диагноз интестинального ангионевротического отека был установлен во время компьютерной томографии брюшной полости или ультразвукового исследования или во время хирургического вмешательства. После отмены ингибитора АПФ симптомы ангионевротического отека исчезали. Интестинальный ангионевротический отек необходимо исключить при дифференциальном диагнозе у пациентов с абдоминальной болью, принимающих ингибиторы АПФ.
Одновременное применение ингибиторов mTOR (например сиролимуса, эверолимуса, темсиролимуса)
У пациентов, одновременно применяющих ингибиторы mTOR, возможно увеличение риска развития ангионевротического отека (в том числе отека дыхательных путей или языка, с нарушением функции дыхания или без) (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). Одновременное применение периндоприла с сакубитрилом/валсартаном противопоказано из-за повышенного риска развития ангионевротического отека (см. раздел «Противопоказания»). Приступать к применению сакубитрила/валсартана следует не ранее чем через 36 ч после приема последней дозы периндоприла. В случае прекращения лечения сакубитрилом/валсартаном терапию периндоприлом следует начинать не ранее чем через 36 ч после приема последней дозы сакубитрила/валсартана (см. разделы «Противопоказания» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). Одновременное применение других ингибиторов нейтральной эндопептидазы (НЭП), например рацекадотрила, и ингибиторов АПФ также может привести к повышению риска развития ангионевротического отека (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). Поэтому перед началом лечения ингибиторами НЭП, например рацекадотрилом, пациентам, применяющим периндоприл, следует провести тщательную оценку соотношения польза/риск.
Анафилактоидные реакции во время плазмафереза липопротеидов низкой плотности (ЛПНП).
Редко у пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, во время проведения плазмафереза ЛПНП с применением декстрансульфата могут возникнуть опасные для жизни анафилактоидные реакции. Развития анафилактоидных реакций можно избежать, если перед проведением каждого плазмафереза временно прекращать лечение ингибиторами АПФ.
Анафилактоидные реакции при десенсибилизирующей терапии
У пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, во время десенсибилизирующего лечения препаратами, содержащими пчелиный яд, могут возникать анафилактоидные реакции. Этих реакций можно избежать при временном прекращении применения ингибитора АПФ, но реакции могут возникнуть снова при неосторожном проведении провокационных проб.
Печеночная недостаточность
Случаи, когда на фоне приема ингибитора АПФ развивается синдром, начинающийся с холестатической желтухи и прогрессирующий в быстротечный некроз печени и иногда летальное последствие, возникают редко. Механизм развития данного синдрома неизвестен. Пациентам, у которых развилась желтуха или значительное повышение печеночных ферментов на фоне приема ингибитора АПФ, необходимо прекратить его применение, пройти соответствующее медицинское обследование и получить лечение (см. раздел «Побочные реакции»).
Нейтропения/агранулоцитоз/тромбоцитопения/анемия
Среди пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, были зарегистрированы случаи нейтропении/агранулоцитоза, тромбоцитопении и анемии. У пациентов с нормальной почечной функцией и при отсутствии других факторов риска нейтропения возникает редко. Периндоприл следует назначать очень осторожно пациентам с коллагенозом, во время терапии иммуносупрессорами, аллопуринолом или прокаинамидом или при сочетании этих отягчающих факторов, особенно на фоне существующего нарушения функции почек. Иногда у указанных пациентов могут развиваться серьезные инфекции, которые в редких случаях не отвечают на интенсивную антибиотикотерапию. Если назначать периндоприл таким пациентам, рекомендуется периодически контролировать количество лейкоцитов крови; также пациенты должны знать, что необходимо сообщать врачу о любом проявлении инфекционного заболевания (боль в горле, лихорадке).
Расовая принадлежность
Ингибиторы АПФ чаще вызывают возникновение ангионевротического отека у пациентов негроидной расы, чем у других рас. Как и другие ингибиторы АПФ, периндоприл менее эффективно снижает артериальное давление у пациентов негроидной расы, чем у других рас, что, возможно, объясняется низким уровнем ренина в крови пациентов с артериальной гипертензией популяции афро-американцев.
Кашель
Сообщалось о возникновении кашля на фоне терапии ингибиторами АПФ.
По характеристикам кашель непродуктивный, устойчивый и прекращается после отмены лекарственного средства. Кашель, вызванный приемом ингибиторов АПФ, следует учитывать при проведении дифференциального диагноза кашля.
Хирургическое вмешательство/анестезия
Лекарственное средство может блокировать вторичное образование ангиотензина II в ответ на компенсаторное высвобождение ренина у пациентов при хирургическом вмешательстве или во время проведения анестезии лекарственными средствами, вызывающими гипотензию. Лекарственное средство следует отменить за один день до хирургического вмешательства. В случае возникновения артериальной гипотензии, если считается, что она обусловлена указанным механизмом, состояние больного можно нормализовать путем увеличения объема циркулирующей крови.
Гиперкалиемия
У некоторых пациентов на фоне приема ингибиторов АПФ, включая периндоприл, отмечалось увеличение концентрации калия в плазме крови. К факторам риска возникновения гиперкалиемии относятся почечная недостаточность, нарушения функции почек, возраст (старше 70 лет), сахарный диабет, интеркуррентные состояния, такие как дегидратация, острая сердечная декомпенсация, метаболический ацидоз и одновременное применение калийсберегающих диуретиков (например спиронолактона, эплеренона, триамтерена или амилорида), пищевых добавок, содержащих калий, или заменителей соли с калием, или других лекарственных средств, вызывающих повышение концентрации калия в плазме крови (например гепарина). Применение пищевых добавок, содержащих калий, калийсберегающих диуретиков или заменителей соли с калием, особенно пациентам с нарушениями функции почек, может привести к значительному повышению уровня калия в плазме крови. Гиперкалиемия может вызвать серьезную, иногда летальную, аритмию. Если одновременное применение периндоприла и любого из указанных веществ считается уместным, их следует применять с осторожностью и с частым мониторингом уровня калия в плазме крови (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Пациенты, больные сахарным диабетом
Пациентам, больным сахарным диабетом, принимающим пероральные сахароснижающие средства или получающим инсулин, необходимо тщательно контролировать уровень гликемии в течение первого месяца терапии ингибиторами АПФ (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Литий
Одновременное применение лития и периндоприла обычно не рекомендуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Калийсберегающие лекарственные средства, содержащие калий пищевые добавки, или заменители соли с калием
Одновременное применение периндоприла с калийсберегающими лекарственными средствами или содержащими калий пищевыми добавками не рекомендуется (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Двойная блокада РААС
Имеются сообщения относительно возникновения артериальной гипотензии, обморока, инсульта, гиперкалиемии и нарушения функции почек (в т.ч. острой почечной недостаточности), особенно при одновременном приеме лекарственных средств, влияющих на РААС. Комбинация ингибитора АПФ с блокатором рецепторов ангиотензина II (БРА) или с алискиреном, учитывая двойную блокаду РААС, не рекомендуется.
Пациентам, больным сахарным диабетом, или с почечной недостаточностью (СКФ <60 мл/мин/1,73 м2), одновременное применение с алискиреном противопоказано (см. разделы «Противопоказания» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Первичный альдостеронизм
Пациенты с первичным гиперальдостеронизмом обычно не отвечают на лечение антигипертензивными препаратами, действующими путем ингибирования ренин-ангиотензиновой системы. Поэтому таким пациентам применять это лекарственное средство не рекомендуется.
Беременность
Не следует начинать терапию ингибиторами АПФ во время беременности. Если продолжение лечения гипотензивными лекарственными средствами считается обязательным, пациентки, которые планируют беременность, должны быть переведены на альтернативные антигипертензивные препараты, которые имеют подтвержденные данные о безопасности при применении в период беременности. Если в период лечения подтверждается беременность, лечение ингибиторами АПФ следует немедленно прекратить и при необходимости начать альтернативную терапию лекарственным средством, разрешенным для применения беременным (см. разделы «Противопоказания» и «Применение в период беременности или кормления грудью»).
Важная информация о вспомогательных веществах
Это лекарственное средство содержит 59,0/118,0 мг моногидрата лактозы. Его нельзя назначать пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы, недостаточностью лактазы Лаппа. С осторожностью применять больным сахарным диабетом.
Способ применения и дозы
Для перорального применения.
Таблетки Периндоприл-Дарница по 4 мг и 8 мг можно делить пополам для достижения дозы 2 мг и 4 мг.
Таблетки рекомендуется принимать 1 раз в сутки утром перед едой.
Дозу подбирать индивидуально, в зависимости от показателей артериального давления (см. раздел «Особенности применения»).
Артериальная гипертензия
Периндоприл трет-бутиламин можно назначать как монотерапию или в комбинации с лекарственными средствами других классов антигипертензивных средств.
Рекомендуемая начальная дозировка составляет 4 мг 1 раз в сутки утром.
Пациенты с высокой активностью РААС (особенно пациенты с реноваскулярной гипертензией, нарушением водно-электролитного баланса, сердечной декомпенсацией или тяжелой гипертензией) могут испытать чрезмерное снижение артериального давлени после приема первой дозы. Таким пациентам рекомендуется начинать лечение с дозы 2 мг и начало терапии проводить под наблюдением врача.
Дозу можно повысить до 8 мг 1 раз в сутки через 1 мес лечения.
В начале применения периндоприла трет-бутиламина возможно возникновение симптоматической артериальной гипотензии; это вероятно у пациентов, одновременно принимающих диуретики. Таким пациентам начинать лечение периндоприлом следует с осторожностью, поскольку у них может быть дефицит воды и соли.
Если это возможно, следует прекратить прием диуретика за 2–3 дня до начала терапии периндоприлом трет-бутиламином (см. раздел «Особенности применения»).
Пациентам с артериальной гипертензией, которым нельзя прекратить применение диуретиков, лечение следует начинать с дозы 2 мг. У таких пациентов следует контролировать функцию почек и уровень калия в плазме крови. Дальнейшее повышение дозы периндоприла трет-бутиламина следует проводить в зависимости от показателей артериального давления. В случае необходимости терапию диуретиком можно восстановить.
Пациентам пожилого возраста лечение следует начинать с дозы 2 мг, которая может быть повышена до 4 мг через 1 месяц лечения, а затем при необходимости до 8 мг с учетом функции почек (см. таблицу 1).
Сердечная недостаточность
Пациентам с сердечной недостаточностью, которым периндоприла трет-бутиламин обычно следует назначать одновременно с диуретиком, выводящим калий, и/или дигоксином, и/или блокатором β-адренорецепторов, лечение рекомендуется начинать под тщательным контролем и с начальной дозы 2 мг, которую следует принимать. утром. Через 2 недели при хорошей переносимости дозу повышать до 4 мг 1 раз в сутки. Дозу подбирают индивидуально в зависимости от клинического состояния пациента.
Пациентам с тяжелой сердечной недостаточностью и другим пациентам из группы высокого риска (пациенты с нарушениями функции почек и тенденцией к нарушениям уровня электролитов, пациенты, получающие одновременную терапию диуретиками и/или вазодилататорами) лечение следует начинать под тщательным контролем (см. раздел «Особенности применение»).
У пациентов с высоким риском возникновения симптоматической артериальной гипотензии (пациенты с дефицитом электролитов, с гипонатриемией или без нее, пациенты с гиповолемией или получавшие интенсивную терапию диуретиками) следует провести коррекцию указанных состояний, если возможно, до назначения лекарственного средства. Артериальное давление, функцию почек и уровень калия в сыворотке крови следует тщательно контролировать как до, так и во время лечения (см. раздел «Особенности применения»).
Предотвращение возникновения повторного инсульта у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями
Рекомендуемая начальная доза составляет 2 мг (½ таблетки лекарственного средства Периндоприл-Дарница 4 мг) 1 раз в сутки, утром. После 2 нед лечения дозу увеличивать до 4 мг (1 таблетка лекарственного средства Периндоприл-Дарница 4 мг) 1 раз в сутки утром.
Если после 2 нед применения лекарственного средства Периндоприл-Дарница 4 мг пациент нуждается в дополнительном контроле артериального давления, можно назначить индапамид в дозе 1 таблетка в сутки. Лечение можно начинать в любое время в срок от 2 недель до нескольких лет после первичного инсульта.
Предотвращение сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с документально подтвержденной стабильной ишемической болезнью сердца
Лечение начинать с лекарственного средства Периндоприл-Дарница 4 мг (1 таблетка в сутки, утром). Через 2 недели при хорошей переносимости и с учетом функции почек дозу следует повышать до 8 мг.
Пациентам пожилого возраста лечение следует начинать с дозы 2 мг (½ таблетки лекарственного средства Периндоприл-Дарница 4 мг) 1 раз в сутки, утром; через неделю дозу повышать до 4 мг (1 таблетка лекарственного средства Периндоприл-Дарница 4 мг); через 2 недели с учетом функции почек дозу повышать до 8 мг (Периндоприл-Дарница 8 мг, 1 таблетка в сутки) (см. таблицу 1). Повышение дозы возможно только при хорошей переносимости предыдущей дозы.
Особые группы пациентов
Доза для пациентов с почечной недостаточностью должна основываться на клиренсе креатинина, как указано в таблице 1.
Таблица 1.
Подбор доз при почечной недостаточности
|Клиренс креатинина (мл/мин)
|Рекомендуемая доза
|ClCR ≥ 60
|4 мг в сутки
|30 < ClCR < 60
|2 мг в сутки
|15 < ClCR < 30
|2 мг через сутки
|Пациенты, находящиеся на гемодиализе1
|ClCR < 15
|2 мг в день проведения диализа
1Диализный клиренс периндоприлата 70 мл/мин. Пациентам, находящимся на гемодиализе, следует принимать дозу после проведения гемодиализа.
Пациенты с печеночной недостаточностью
Пациенты с печеночной недостаточностью не нуждаются в подборе дозы лекарственного средства (см. разделы «Фармакокинетика» и «Особенности применения»).
Дети
Эффективность и безопасность применения препарата детям не изучали, поэтому периндоприл трет-бутиламин не рекомендуется назначать детям.
Побочные реакции
Профиль безопасности периндоприла соответствует профилю безопасности ингибиторов АПФ.
Наиболее частые побочные реакции, которые наблюдались при применении периндоприла в процессе клинических исследований: головокружение, головная боль, парестезии, вертиго, нарушение зрения, звон в ушах, артериальная гипотензия, кашель, одышка, боль в животе, запор, диарея, искажение вкуса (дисгевзия), диспепсия, тошнота, рвота, зуд, кожная сыпь, судороги мышц, астения.
Следует предупредить пациента о необходимости обратиться к врачу при появлении признаков депрессии, анурии/олигурии, приливов жара, потемнения мочи, тошноты, рвоты, судорог мышц, спутанности сознания, в частности признаков синдрома неадекватной секреции антидиуретического гормона (СНСАДГ).
При применении периндоприла во время клинических исследований и послерегистрационного периода наблюдались побочные эффекты, указанные ниже, с такой частотой возникновения: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, <1/10), нечасто (≥ 1/1000, <1/100), редко (≥ 1/10000, <1/1000), очень редко (< 1/10000), частота неизвестна (нельзя определить согласно имеющейся информации).
MedDRA
Классы систем органов
|Побочные реакции
|Частота
|Со стороны органов зрения
|нарушение зрения
|часто
|Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата
|звон в ушах
|часто
|Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения.
|кашель
|часто
|одышка
|часто
|бронхоспазм
|нечасто
|эозинофильная пневмония
|очень редко
|ринит
|очень редко
|Со стороны желудочно-кишечного тракта
|боль в животе
|часто
|запор
|часто
|диарея
|часто
|искажение вкуса (дисгевзия)
|часто
|диспепсия
|часто
|тошнота
|часто
|рвота
|часто
|сухость во рту
|нечасто
|панкреатит
|очень редко
|Со стороны печени и желчевыводящих путей
|цитолитический или холестатический гепатит (см. раздел «Особенности применения»)
|очень редко
|Со стороны почек и мочевыделительной системы
|почечная недостаточность
|нечасто
|гостра ниркова недостатність
|редко
|анурия/олигурия
|редко
|Со стороны эндокринной системы
|синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (СНСАДГ)
|редко
|Со стороны обмена веществ, метаболизма
|гипогликемия (см. разделы «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий» и «Особенности применения»)
|нечасто
|гиперкалиемия, обратимая при отмене (см. раздел «Особенности применения»)
|нечасто
|гипонатриемия
|нечасто
|Со стороны нервной системы
|головокружение
|часто
|головная боль
|часто
|парестезия
|часто
|вертиго
|часто
|сонливость
|нечасто
|обморок
|нечасто
|спутанность сознания
|очень редко
|Со стороны психики
|смены настроения
|нечасто
|нарушения сна
|нечасто
|депрессия
|нечасто
|Со стороны сердца
|пальпитация
|нечасто
|тахикардия
|нечасто
|стенокардия (см. раздел «Особенности применения»)
|очень редко
|аритмия
|очень редко
|инфаркт миокарда может возникать вследствие чрезмерного снижения артериального давления у пациентов с высоким риском (см. раздел «Особенности применения»)
|очень редко
|Со стороны сосудистой системы
|гипотензия (и связанные с ней симптомы)
|часто
|васкулит
|нечасто
|инсульт может возникать вследствие чрезмерного снижения артериального давления у пациентов с высоким риском (см. раздел «Особенности применения»)
|очень редко
|феномен Рейно
|частота неизвестна
|приливы жара
|редко
|Со стороны крови и лимфатической системы
|эозинофилия
|нечасто
|агранулоцитоз или панцитопения
|очень редко
|снижение уровня гемоглобина и гематокрита
|очень редко
|лейкопения/нейтропения
|очень редко
|гемолитическая анемия у пациентов с врожденной недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (см. раздел «Особенности применения»)
|очень редко
|тромбоцитопения
|очень редко
|Со стороны иммунной системы
|реакции гиперчувствительности, включая анафилактоидные реакции (см. раздел «Особенности применения»)
|нечасто
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|зуд
|часто
|кожная сыпь
|часто
|крапивница (см. раздел «Особенности применения»)
|нечасто
|ангионевротический отек лица, конечностей, губ, слизистых оболочек, языка, голосовой щели и/или гортани (см. раздел «Особенности применения»)
|нечасто
|реакции фоточувствительности
|нечасто
|пемфигоид
|нечасто
|усиление симптомов псориаза
|редко
|гипергидроз
|нечасто
|мультиформна еритема
|очень редко
|Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани
|судороги мышц
|часто
|артралгия
|нечасто
|миалгия
|нечасто
|Со стороны репродуктивной системы и функции молочных желез
|эректильная дисфункция
|нечасто
|Общие расстройства
|астения
|часто
|боль в грудной клетке
|нечасто
|недомогание
|нечасто
|периферические отеки
|нечасто
|гипертермия
|нечасто
|Лабораторные показатели
|повышение уровня мочевины в крови
|нечасто
|повышение креатинина в плазме крови
|нечасто
|повышение уровня билирубина в плазме крови
|редко
|повышение уровня печеночных ферментов
|редко
|Повреждения, отравления и осложнения приема
|падение
|нечасто
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства являются важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения «польза/риск» для соответствующего лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в контурной ячеистой упаковке; по 3 контурных ячеистых упаковки в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».