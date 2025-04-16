Периндоприл (Perindoprilum)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
123,26
Экономия при брони: -4,87 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 18 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
172,62
Экономия при брони: -14,47 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
193,17
Экономия при брони: -20,32 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
193,38
Экономия при брони: -24,34 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн