Периндоприл (Perindoprilum)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
168,00
Экономия при брони: -26,10 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
231,00
Экономия при брони: -28,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
192,24
Экономия при брони: -16,85 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
193,30
Экономия при брони: -20,86 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
192,50
Экономия при брони: -24,93 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,09
Экономия при брони: -23,52 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
196,82
Экономия при брони: -29,14 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
262,43
Экономия при брони: -11,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80
Экономия при брони: -15,50 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 38 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 8 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн