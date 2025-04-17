Периндоприл (Perindoprilum)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
199,66
Экономия при брони: -16,49 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
189,97
Экономия при брони: -19,17 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
118,76
Экономия при брони: -4,81 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
122,82
Экономия при брони: -3,88 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн