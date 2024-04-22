ПЕРИНДОПРИЛ (PERINDOPRILUM) Действующее вещество
ингибитор АПФ. Препятствует ферментативному превращению ангиотензина I в ангиотензин II — мощный вазопрессорный агент, а также трансформации оказывающего депрессорное действие брадикинина в неактивный гептапептид. В организме периндоприл подвергается гидролизу с образованием активного метаболита — периндоприлата, с которым непосредственно связаны фармакологические эффекты. Периндоприл при АГ оказывает выраженное гипотензивное действие, вызывает периферическую вазодилатацию и снижает ОПСС, восстанавливает эластичность артериальной стенки, при систематическом применении способствует регрессии гипертрофии левого желудочка. Сочетание с диуретиками усиливает антигипертензивный эффект периндоприла. При сердечной недостаточности уменьшает гипертрофию миокарда, препятствует развитию дистрофических изменений, восстанавливает изоэнзиматический профиль миозина, нормализует давление наполнения правого и левого желудочков, увеличивает сердечный выброс; при ИБС снижает частоту аритмий при реперфузии миокарда. Уменьшает работу сердца за счет снижения пред- и постнагрузки.
После перорального приема периндоприл быстро всасывается, Cmax в плазме крови достигается на протяжении 1 ч. T½ периндоприла из плазмы крови — 1 ч. Периндоприл является пролекарством. 27% общего количества принятого периндоприла определяется в крови в виде активного метаболита — периндоприлата. Кроме активного метаболита, идентифицировано еще 5 неактивных метаболитов препарата. Cmax периндоприлата в плазме крови достигается через 3–4 ч после приема. Одновременный прием пищи несколько замедляет преобразование периндоприла в периндоприлат, поэтому периндоприла аргинин следует принимать перед едой. Отмечается линейная зависимость между дозой периндоприла и его концентрацией в плазме крови. В плазме крови периндоприлат находится в виде свободной и связанной с АПФ фракции (последняя ответственна за антигипертензивное действие препарата). Связывание периндоприлата с белками плазмы крови (главным образом с АПФ) составляет 20%, этот показатель дозозависим.
Периндоприлат выводится с мочой, T½ его свободной фракции составляет 17 ч. Состояние равновесной концентрации в плазме крови достигается через 4 дня от начала лечения.
Выведение периндоприлата замедлено у лиц пожилого возраста, пациентов с сердечной и почечной недостаточностью. Дозы препарата для пациентов с почечной недостаточностью рекомендуется подбирать с учетом степени недостаточности и клиренса креатинина. Диализный клиренс периндоприлата — 70 мл/мин.
Фармакокинетика периндоприла изменяется у больных циррозом печени. Печеночный клиренс периндоприла снижается вдвое, однако количество образующегося периндоприлата не уменьшается, поэтому коррекции дозы у таких больных не требуется.
АГ; сердечная недостаточность; с целью предупреждения повторного инсульта у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями; профилактика сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с доказанной стабильной ИБС.
принимают внутрь 1 раз в сутки перед едой, желательно утром. Дозу подбирают индивидуально для каждого пациента с учетом показаний к применению и уровня АД. Применение у пациентов группы риска — см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ. Таблетки по 10 мг не подлежат делению; таблетки по 5 мг можно делить.
АГ. Периндоприл 5 или 10 мг может назначаться в качестве монотерапии или в комбинации с антигипертензивными средствами других классов. Рекомендуемая начальная доза составляет 5 мг.
Пациентам с высокой активностью ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (особенно пациентам с реноваскулярной гипертензией, нарушением водно-электролитного баланса, декомпенсированной сердечной недостаточностью или тяжелой АГ, а также лицам пожилого возраста) ввиду возможности возникновения внезапного снижения АД (артериальная гипотензия первой дозы) рекомендуется начинать лечение с назначения в дозе 2,5 мг под контролем врача, при необходимости — в условиях стационара.
При необходимости и хорошей переносимости дозу постепенно (на протяжении 1 мес) повышают до 5–10 мг.
Сердечная недостаточность. Рекомендуемая начальная доза составляет 2,5 мг 1 раз в сутки перед едой, желательно утром. Через 2 нед при условии хорошей переносимости дозу можно повысить до 5 мг и перейти на применение периндоприла в дозе 5 мг.
Профилактика повторного инсульта у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями. Рекомендуемая начальная доза составляет 2,5 мг 1 раз в сутки перед едой, желательно утром. После 2 нед лечения дозу повышают до 5 мг. При недостаточном гипотензивном эффекте можно назначить в комбинации с индапамидом или перейти на применение фиксированной комбинации периндоприла и индапамида.
Лечение начинают в срок от 2 нед до нескольких лет после первичного инсульта.
Предупреждение сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с доказанной стабильной ИБС. Длительная терапия снижает риск развития инфаркта миокарда и сердечной недостаточности. Лечение начинают с назначения в дозе 5 мг/сут, желательно утром. Через 2 нед при условии хорошей переносимости дозу повышают до 10 мг и переходят на длительный прием.
Периндоприл в дозе 10 мг/сут назначается для длительной терапии пациентам с доказанной стабильной ИБС независимо от сопутствующей патологии, возраста и дополнительной терапии.
У пациентов пожилого возраста с доказанной стабильной ИБС лечение начинают с назначения в дозе 2,5 мг 1 раз в сутки перед едой, желательно утром; через 1 нед лечения дозу повышают до 5 мг, после 2 нед лечения при условии хорошей переносимости дозу повышают до 10 мг, в которой препарат продолжают принимать длительно.
повышенная чувствительность к периндоприлу и прочим компонентам препарата; ангионевротический отек в анамнезе, в том числе после применения ингибиторов АПФ, период беременности (особенно II–III триместр) и кормления грудью.
во время применения периндоприла могут отмечать следующие побочные эффекты.
Со стороны системы крови: снижение уровня гемоглобина и показателя гематокрита, тромбоцитопения, лейкопения/нейтропения, анемия, агранулоцитоз, панцитопения. У пациентов с врожденным дефицитом фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (G-6РDH) отмечены единичные случаи гемолитической анемии.
Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: головная боль, астения, головокружение, парестезии; очень редко — нарушения настроения, сна.
Со стороны органа зрения: нарушение зрения.
Со стороны органа слуха: шум в ушах.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипотензия (особенно после приема первой дозы); очень редко — вследствие внезапного снижения АД у пациентов высокого риска могут возникнуть аритмия, стабильная стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны системы дыхания: сухой кашель, одышка; нечасто — бронхоспазм; очень редко — эозинофильная пневмония, ринит.
Со стороны системы пищеварения: тошнота, рвота, боль в животе, диарея, запор, ощущение сухости во рту; очень редко — панкреатит.
Со стороны гепатобилиарной системы: очень редко — гепатит, желтуха (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны мочевыделительной системы: нечасто — усугубление ХПН; очень редко — ОПН.
Аллергические реакции и реакции со стороны кожи: кожные высыпания, эритема; нечасто — ангионевротический отек; очень редко — мультиформная эритема.
Другие проявления: астения, судороги мышц, редко — импотенция, повышенное потоотделение.
Лабораторные показатели: возможное повышение концентрации калия, креатинина и мочевины в сыворотке крови, особенно у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью и реноваскулярной гипертензией. Редко — повышение активности печеночных трансаминаз и уровня билирубина в плазме крови.
применение препарата в I триместр беременности не рекомендуется. При планируемой или установленной беременности прием периндоприла следует прекратить. Применение периндоприла во II–III триместр беременности противопоказано.
Не рекомендуется применение периндоприла в период кормления грудью в связи с отсутствием данных об экскреции периндоприла с грудным молоком.
Периндоприл не рекомендуется назначать детям и подросткам из-за отсутствия соответствующих исследований в таких группах пациентов.
Перед началом применения препарата и во время его приема необходимо проводить мониторинг АД, функции почек и уровня калия в плазме крови.
Влияние на уровень калия в крови. Возможно колебание уровня калия в плазме крови у пациентов, принимающих ингибиторы АПФ. У пациентов с риском гиперкалиемии, а именно у больных с почечной недостаточностью, неконтролируемым сахарным диабетом возможно возникновение гиперкалиемии.
Гипотензия первой дозы. При применении ингибиторов АПФ после приема первой дозы возможно внезапное снижение АД (гипотензия первой дозы). Гипотензия обычно возникает у пациентов с сопутствующими нарушениями — гиповолемией, дефицитом натрия, вызванным применением диуретиков, бессолевой диетой, рвотой, диареей, у пациентов с тяжелой ренинзависимой АГ и с симптомами сердечной недостаточности с/без сопутствующей почечной недостаточности), особенно у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью, принимающих петлевые диуретики в высоких дозах, имеющих нарушение электролитного баланса или нарушение функции почек функционального происхождения. Пациентам с нарушениями водно-электролитного баланса рекомендуется скорригировать их до начала лечения периндоприлом.
У пациентов с риском развития артериальной гипотензии начальная терапия и дальнейшее повышение дозы должно осуществляться под врачебным контролем.
Применение у пациентов с ИБС и цереброваскулярными заболеваниями. Следует придерживаться приведенных выше рекомендаций относительно начала лечения, чтобы избежать возможного внезапного снижения АД, которое у таких пациентов может привести к развитию инфаркта миокарда или инсульта.
При наличии тяжелой сердечной недостаточности и у других пациентов групп риска лечение следует начинать под контролем врача. Если при приеме периндоприла у пациента возникает гипотензия первой дозы, пациенту необходимо придать горизонтальное положение с низким изголовьем и восстановить ОЦК инфузией изотонического р-ра натрия хлорида. Транзиторная гипотензия после приема первой дозы не является противопоказанием к дальнейшему повышению дозы, если после восстановления водно-электролитного баланса и нормализации состояния пациента существует необходимость в дальнейшем снижении АД.
Стеноз аортального или митрального клапанов, гипертрофическая кардиомиопатия. Все ингибиторы АПФ следует назначать с осторожностью пациентам со стенозом митрального клапана или обструкцией путей оттока из левого желудочка (аортальный стеноз, гипертрофическая кардиомиопатия).
У пациентов с почечной недостаточностью (клиренс креатинина <60 мл/мин) дозу необходимо подбирать с учетом клиренса креатинина и реакции пациента на лечение.
Влияние на психомоторные реакции. При управлении транспортными средствами или работе с механизмами следует принимать во внимание возможность развития головокружения либо слабости вследствие резкого снижения АД.
диуретики. У пациентов с нарушениями водно-электролитного баланса, принимающих диуретики, при назначении ингибитора АПФ возможно резкое снижение АД. Для снижения риска возникновения артериальной гипотензии таким пациентам рекомендуется прекратить лечение диуретиками и восстановить водно-электролитный баланс до начала лечения периндоприлом.
Одновременный прием с калийсберегающими диуретиками (спиронолактон, амилорид, триамтерен) или солями калия может вызвать гиперкалиемию. Вышеупомянутые препараты не рекомендуются для одновременного применения с периндоприлом. В случае назначения указанных средств их следует применять с осторожностью. Необходимо регулярно контролировать уровень калия в плазме крови.
НПВП уменьшают антигипертензивное действие ингибиторов АПФ, оказывая при этом синергический эффект на повышение уровня калия в плазме крови, а также могут вызвать нарушение функции почек. Этот эффект обратим. В единичных случаях почечная недостаточность может возникнуть у пациентов с нарушением функции почек в анамнезе (лица пожилого возраста, пациенты с нарушением водно-электролитного баланса).
При применении ингибиторов АПФ с препаратами лития возможны обратимое повышение концентрации лития в плазме крови и, соответственно, повышение риска его токсического действия. Применение тиазидных диуретиков повышает вероятность токсического действия лития при применении с ингибиторами АПФ. Не рекомендуется применять периндоприл одновременно с препаратами лития. При необходимости назначения такой комбинации следует контролировать уровень лития в плазме крови.
Антигипертензивные средства и вазодилататоры. Одновременное применение антигипертензивных средств, нитроглицерина, других нитратов и вазодилататоров может усиливать антигипертензивное действие периндоприла.
Противодиабетические средства. Одновременное применение ингибиторов АПФ и препаратов, снижающих уровень глюкозы в крови (инсулин, пероральные гипогликемизирующие средства), может вызвать дальнейшее снижение уровня глюкозы в крови и риск развития гипогликемии, особенно в первые недели лечения и у пациентов с почечной недостаточностью.
Трициклические антидепрессанты/антипсихотические средства/анестетики. Одновременное применение некоторых анестетиков, трициклических антидепрессантов или антипсихотических средств с ингибиторами АПФ может привести к дальнейшему снижению уровня АД.
Симпатомиметики. Возможно ослабление антигипертензивного действия ингибиторов АПФ.
симптомами передозировки любых ингибиторов АПФ являются тяжелая артериальная гипотензия, циркуляторный шок, тахикардия, брадикардия, электролитный дисбаланс, почечная недостаточность, гипервентиляция, головокружение, тревога. В случае передозировки пациент должен быть госпитализирован и находиться под контролем врача. Следует контролировать уровень электролитов и креатинина в плазме крови. Лечение зависит от характера и тяжести симптомов. Необходимо уменьшить абсорбцию ингибитора АПФ посредством промывания желудка и назначения энтеросорбентов. В случае тяжелой артериальной гипотензии пациенту необходимо придать горизонтальное положение с опущенным изголовьем и восстановить ОЦК посредством инфузии изотонического р-ра натрия хлорида. При необходимости вводят ангиотензин II и/или катехоламины в/в. В тяжелых случаях показана временная имплантация водителя ритма сердца. Необходимо контролировать и корригировать жизненно важные функции организма.
Периндоприл может быть выведен из организма с помощью гемодиализа. Не рекомендуется применение высокопроточных мембран.