ПЕРИНДОПРИЛ (PERINDOPRILUM)

применение препарата в I триместр беременности не рекомендуется. При планируемой или установленной беременности прием периндоприла следует прекратить. Применение периндоприла во II–III триместр беременности противопоказано.

Не рекомендуется применение периндоприла в период кормления грудью в связи с отсутствием данных об экскреции периндоприла с грудным молоком.

Периндоприл не рекомендуется назначать детям и подросткам из-за отсутствия соответствующих исследований в таких группах пациентов.

Перед началом применения препарата и во время его приема необходимо проводить мониторинг АД, функции почек и уровня калия в плазме крови.

Влияние на уровень калия в крови. Возможно колебание уровня калия в плазме крови у пациентов, принимающих ингибиторы АПФ. У пациентов с риском гиперкалиемии, а именно у больных с почечной недостаточностью, неконтролируемым сахарным диабетом возможно возникновение гиперкалиемии.

Гипотензия первой дозы. При применении ингибиторов АПФ после приема первой дозы возможно внезапное снижение АД (гипотензия первой дозы). Гипотензия обычно возникает у пациентов с сопутствующими нарушениями — гиповолемией, дефицитом натрия, вызванным применением диуретиков, бессолевой диетой, рвотой, диареей, у пациентов с тяжелой ренинзависимой АГ и с симптомами сердечной недостаточности с/без сопутствующей почечной недостаточности), особенно у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью, принимающих петлевые диуретики в высоких дозах, имеющих нарушение электролитного баланса или нарушение функции почек функционального происхождения. Пациентам с нарушениями водно-электролитного баланса рекомендуется скорригировать их до начала лечения периндоприлом.

У пациентов с риском развития артериальной гипотензии начальная терапия и дальнейшее повышение дозы должно осуществляться под врачебным контролем.

Применение у пациентов с ИБС и цереброваскулярными заболеваниями. Следует придерживаться приведенных выше рекомендаций относительно начала лечения, чтобы избежать возможного внезапного снижения АД, которое у таких пациентов может привести к развитию инфаркта миокарда или инсульта.

При наличии тяжелой сердечной недостаточности и у других пациентов групп риска лечение следует начинать под контролем врача. Если при приеме периндоприла у пациента возникает гипотензия первой дозы, пациенту необходимо придать горизонтальное положение с низким изголовьем и восстановить ОЦК инфузией изотонического р-ра натрия хлорида. Транзиторная гипотензия после приема первой дозы не является противопоказанием к дальнейшему повышению дозы, если после восстановления водно-электролитного баланса и нормализации состояния пациента существует необходимость в дальнейшем снижении АД.

Стеноз аортального или митрального клапанов, гипертрофическая кардиомиопатия. Все ингибиторы АПФ следует назначать с осторожностью пациентам со стенозом митрального клапана или обструкцией путей оттока из левого желудочка (аортальный стеноз, гипертрофическая кардиомиопатия).

У пациентов с почечной недостаточностью (клиренс креатинина <60 мл/мин) дозу необходимо подбирать с учетом клиренса креатинина и реакции пациента на лечение.

Влияние на психомоторные реакции. При управлении транспортными средствами или работе с механизмами следует принимать во внимание возможность развития головокружения либо слабости вследствие резкого снижения АД.