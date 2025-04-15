Периндоприл (Perindoprilum)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
177,00
Экономия при брони: -23,70 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
243,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
191,71
Экономия при брони: -15,65 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
168,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
189,30
Экономия при брони: -15,10 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
130,35
Экономия при брони: -5,25 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
189,10
Экономия при брони: -14,90 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
162,35
Экономия при брони: -4,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
261,15
Экономия при брони: -33,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
189,79
Экономия при брони: -23,30 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
201,81
Экономия при брони: -25,39 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн