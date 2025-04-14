Периндоприл (Perindoprilum)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 216 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
91,77
Экономия при брони: -17,24 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
63,73
Экономия при брони: -7,28 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
258,60
Экономия при брони: -27,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
112,79
Экономия при брони: -0,07 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
201,29
Экономия при брони: -20,31 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
196,41
Экономия при брони: -15,43 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
199,62
Экономия при брони: -50,08 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Периндоприл-Дарница таблетки 4 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
184,80 грн
Периндоприл-Дарница таблетки 8 мг контурная ячейковая упаковка №30
Дарница
252,70 грн