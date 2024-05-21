Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции СССДиетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозногоВенолия (Venolia) Венолия (Venolia) (381630) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 323,75 грн Без рецепта 60 шт от 323,75 грн В наличии в 388 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Марина Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 6.3. Диетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозного