Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции СССДиетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозногоВенолия (Venolia)

Венолия (Venolia) (381630) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
  • Диагнозы
Венолия (Venolia)
Цена в городе Киев
от 323,75 грн
Без рецепта
60 шт от 323,75 грн
В наличии в 388 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
6.3. Диетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозного