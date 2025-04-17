Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Венолия таблетки №60
Марина
506,30
Экономия при брони: -76,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Венолия таблетки №60
Марина
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Венолия таблетки №60
Марина
508,90
Экономия при брони: -79,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Венолия таблетки №60
Марина
506,51
Экономия при брони: -27,04 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Венолия таблетки №60
Марина
421,75
Экономия при брони: -63,97 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Венолия таблетки №60
Марина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Венолия таблетки №60
Марина
516,35
Экономия при брони: -77,66 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Венолия таблетки №60
Марина
506,30
Экономия при брони: -76,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Венолия таблетки №60
Марина
425,17
Экономия при брони: -27,69 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Венолия таблетки №60
Марина
495,04
Экономия при брони: -15,63 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Венолия таблетки №60
Марина
412,28
Экономия при брони: -12,71 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Венолия таблетки №60
Марина
494,00
Экономия при брони: -14,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Венолия таблетки №60
Марина