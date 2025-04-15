Львов (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Венолия таблетки №60
Марина
253,25
Экономия при брони: -31,15 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Венолия таблетки №60
Марина
337,84
Экономия при брони: -41,55 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Венолия таблетки №60
Марина
507,44
Экономия при брони: -78,34 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Венолия таблетки №60
Марина
504,38
Экономия при брони: -83,25 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Венолия таблетки №60
Марина
421,41
Экономия при брони: -51,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Венолия таблетки №60
Марина
151,74
Экономия при брони: -3,82 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Венолия таблетки №60
Марина
337,90
Экономия при брони: -41,62 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Венолия таблетки №60
Марина
84,59
Экономия при брони: -10,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Венолия таблетки №60
Марина
506,60
Экономия при брони: -62,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Венолия таблетки №60
Марина
506,29
Экономия при брони: -76,34 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Венолия таблетки №60
Марина
498,00
Экономия при брони: -53,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Венолия таблетки №60
Марина
506,60
Экономия при брони: -62,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Венолия таблетки №60
Марина
337,44
Экономия при брони: -41,15 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Венолия таблетки №60
Марина
506,60
Экономия при брони: -62,40 грн