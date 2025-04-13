Киев (адрес не указан)
Доступно в 489 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Венолия таблетки №60
Марина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Венолия таблетки №60
Марина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Венолия таблетки №60
Марина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Венолия таблетки №60
Марина
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Венолия таблетки №60
Марина
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Венолия таблетки №60
Марина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Венолия таблетки №60
Марина
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Венолия таблетки №60
Марина
331,11
Экономия при брони: -12,03 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Венолия таблетки №60
Марина
500,65
Экономия при брони: -21,05 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Венолия таблетки №60
Марина
498,05
Экономия при брони: -19,34 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн