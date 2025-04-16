Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Венолия таблетки №60
Марина
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Венолия таблетки №60
Марина
505,58
Экономия при брони: -34,54 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Венолия таблетки №60
Марина
498,74
Экономия при брони: -27,87 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Венолия таблетки №60
Марина
506,85
Экономия при брони: -35,98 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Венолия таблетки №60
Марина
500,73
Экономия при брони: -21,15 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Венолия таблетки №60
Марина
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Венолия таблетки №60
Марина
495,60
Экономия при брони: -53,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Венолия таблетки №60
Марина
502,06
Экономия при брони: -79,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн