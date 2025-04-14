Одесса (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Венолия таблетки №60
Марина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Венолия таблетки №60
Марина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Венолия таблетки №60
Марина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Венолия таблетки №60
Марина
497,13
Экономия при брони: -18,38 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Венолия таблетки №60
Марина
495,09
Экономия при брони: -63,29 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Венолия таблетки №60
Марина
491,78
Экономия при брони: -51,12 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Венолия таблетки №60
Марина
506,70
Экономия при брони: -64,70 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Венолия таблетки №60
Марина
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Венолия таблетки №60
Марина
501,86
Экономия при брони: -23,12 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Венолия таблетки №60
Марина
509,36
Экономия при брони: -78,17 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Венолия таблетки №60
Марина
506,80
Экономия при брони: -64,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Венолия таблетки №60
Марина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Венолия таблетки №60
Марина
502,84
Экономия при брони: -25,84 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Венолия таблетки №60
Марина
512,72
Экономия при брони: -34,11 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Венолия таблетки №60
Марина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Венолия таблетки №60
Марина
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Венолия таблетки №60
Марина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Венолия таблетки №60
Марина
496,84
Экономия при брони: -17,26 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Венолия таблетки №60
Марина
494,19
Экономия при брони: -53,64 грн