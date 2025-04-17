Винница (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Венолия таблетки №60
Марина
251,01
Экономия при брони: -41,66 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Венолия таблетки №60
Марина
510,23
Экономия при брони: -66,65 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Венолия таблетки №60
Марина
421,75
Экономия при брони: -48,65 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Венолия таблетки №60
Марина
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Венолия таблетки №60
Марина
421,75
Экономия при брони: -48,65 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Венолия таблетки №60
Марина
506,77
Экономия при брони: -88,05 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Венолия таблетки №60
Марина
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Венолия таблетки №60
Марина
425,77
Экономия при брони: -60,61 грн
Подорожник
Закрыто
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Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Венолия таблетки №60
Марина
422,75
Экономия при брони: -49,65 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Венолия таблетки №60
Марина
498,43
Экономия при брони: -59,70 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Венолия таблетки №60
Марина
501,60
Экономия при брони: -62,87 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Венолия таблетки №60
Марина
505,76
Экономия при брони: -76,40 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Венолия таблетки №60
Марина
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Венолия таблетки №60
Марина
506,30
Экономия при брони: -58,40 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Венолия таблетки №60
Марина
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Венолия таблетки №60
Марина
480,60 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Венолия таблетки №60
Марина
495,60
Экономия при брони: -47,70 грн