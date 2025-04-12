Элизиум раствор оральный (Elizium oral solution)
Элизиум раствор оральный инструкция по применению
Состав
Дезлоратадин - 0,5 мг/мл
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Дезлоратадин — это неседативный антигистаминный препарат длительного действия, оказывающий селективное антагонистическое действие на периферические H1-рецепторы. Дезлоратадин — первичный активный метаболит лоратадина. После приема внутрь дезлоратадин селективно блокирует периферические гистаминовые H1-рецепторы, поскольку он почти не проникает через гематоэнцефалический барьер. В исследованиях in vitro дезлоратадин продемонстрировал свои антиаллергические и противовоспалительные характеристики. Они включают угнетение высвобождения провоспалительных цитокинов, таких как IL-4, IL-6, IL-8 и IL-13, из тучных клеток/базофилов человека, а также угнетение экспрессии молекул адгезии Р-селектина на эндотелиальных клетках. Клиническая значимость этих наблюдений еще до конца не установлена. Эффективность применения детям орального раствора, содержащего дезлоратадин, не изучали в специальных исследованиях. Однако безопасность сиропа, содержащего дезлоратадин в той же концентрации, продемонстрирована в трех исследованиях у детей.
Дети в возрасте 1 — 11 лет с показаниями к антигистаминовой терапии получали суточную дозу дезлоратадина 1,25 мг (дети в возрасте 1 — 5 лет) или 2,5 мг (дети в возрасте 6 — 11 лет). Лечение хорошо переносилось, что документировано через клинические лабораторные исследования жизненных показателей и ЭКГ (включая длину интервала QT). При применении в рекомендуемой дозе плазменные концентрации дезлоратадина были сравнимы у детей и взрослых. Поскольку течение аллергического ринита и хронической идиопатической крапивницы, как и профиль безопасности дезлоратадина, схожи у детей и взрослых, данные по эффективности применения дезлоратадина взрослым могут быть экстраполированы и на детей. В клинических исследованиях высоких доз, где дезлоратадин ежедневно применяли в дозе до 20 мг в течение 14 дней, никаких статистически или клинически значимых изменений со стороны сердечно-сосудистой системы не наблюдалось.
В клинико-фармакологическом исследовании, в котором применяли дезлоратадин в дозе 45 мг/сут (в 9 раз больше клинической дозы) в течение 10 дней, удлинения интервала QT не наблюдалось. Дезлоратадин почти не проникает через ГЭБ. При применении рекомендуемой дозы 5 мг частота возникновения сонливости не превышала таковую в группе плацебо. В клинических исследованиях при однократном приеме дезлоратадин в дозе 7,5 мг не оказывал влияния на психомоторную активность. При исследовании однократной суточной дозы дезлоратадина 5 мг/сут у взрослых не установлены изменения стандартных тестов во время полета, в том числе и усиления субъективного ощущения сонливости или других, связанных с полетом, показателей. При клинических фармакологических исследованиях совместного приема с алкоголем не установлено повышение связанного с алкоголем изменения поведения или усиления сонливости. Не установлены значимые различия в результатах психомоторных тестов у групп, принимающих дезлоратадин, и принимающих плацебо (независимо от употребления алкоголя). В ходе клинических исследований с многократной дозировкой сочетанного применения дезлоратадина с кетоконазолом и эритромицином не установлены клинически значимые изменения в плазменной концентрации дезлоратадина. У взрослых и подростков с аллергическим ринитом дезлоратадин, таблетки, эффективен в уменьшении выраженности таких симптомов как чихание, зуд и выделение из носа, зуд и покраснение глаз, слезотечение, зуд неба. Дезлоратадин эффективно контролирует симптомы в течение 24 ч. Эффективность дезлоратадина, таблеток, не отражена категорично в клинических исследованиях с участием пациентов в возрасте 12 — 17 лет. Кроме утвержденной классификации аллергического ринита, разделяющего его на сезонный и круглогодичный, в зависимости от продолжительности проявлений симптомов его можно классифицировать как интермиттирующий аллергический ринит и персистирующий аллергический ринит. Интермиттирующий аллергический ринит определяется как наличие симптомов в течение менее 4 дней в неделю или в течение не менее 4 недель. Персистирующий аллергический ринит определяется как наличие симптомов в течение 4 или более дней в неделю и более 4 недель. Дезлоратадин, таблетки, эффективно уменьшает выраженность симптомов сезонного аллергического ринита, как видно из общего сбора в опроснике о качестве жизни при риноконъюнктивите. Наиболее значительное улучшение наблюдается в разделах с практическими проблемами и повседневной деятельностью, ограниченной симптомами. Хроническая идиопатическая уртикария была исследована как клиническая модель уртикарных состояний, поскольку независимо от этиологии патофизиологические механизмы схожи и включение хронически больных пациентов в проспективные исследования проще. Поскольку причинным фактором для всех уртикарных заболеваний является высвобождение гистамина, ожидается, что дезлоратадин будет эффективным в уменьшении выраженности симптомов и других связанных с уртикарией состояний, кроме хронической идиопатической уртикарии, как рекомендуется в клинических руководствах. В двух плацебо-контролируемых 6-недельных исследованиях пациентов с хронической идиопатической уртикарией дезлоратадин был эффективен при уменьшении выраженности зуда и уменьшении размера и количества волдырей еще в конце первого дозового интервала. В любом из исследований эффект поддерживался в течение всего 24-часового дозового интервала. Как и при других исследованиях антигистаминных препаратов, при хронической идиопатической уртикарии меньшее количество пациентов, идентифицированных как не отвечающие на лечение антигистаминными препаратами, было исключено. Уменьшение выраженности зуда более чем на 50% наблюдалось у 55% пациентов, лечившихся дезлоратадином, по сравнению с 19% пациентов, получавших плацебо. Лечение дезлоратадином значительно уменьшило нарушение ритма сна и бодрствования, измеренного по четырехбалльной шкале, использованной для оценки этих переменных.
Фармакокинетика.
Всасывание. Концентрацию дезлоратадина в плазме крови можно определить через 30 мин после приема препарата. Дезлоратадин хорошо абсорбируется, максимальная концентрация в плазме крови достигается через 3 ч; Т½ составляет около 27 ч. Степень кумуляции дезлоратадина соответствовала его Т½ (около 27 ч) и частоте приема 1 раз в сутки. Биодоступность дезлоратадина была пропорциональна дозе в диапазоне 5 — 20 мг. В фармакокинетических и клинических исследованиях у 6% пациентов достигнута более высокая концентрация дезлоратадина в плазме крови. Процент пациентов с фенотипом медленных метаболизаторов был сравним у взрослых (6%) и детей в возрасте 2 — 11 лет (6%), причем у лиц негроидной расы был установлен более высокий процент (18% у взрослых и 16% у детей), чем у лиц европеоидной расы (2% у взрослых и 3% у детей). При фармакокинетическом исследовании с многократными дозами дезлоратадина в форме таблеток у здоровых взрослых добровольцев четыре участника были медленными метаболизаторами дезлоратадина. У них установлена в 3 раза выше максимальная плазменная концентрация (Сmax) на 7-м часе с Т½ терминальной фазы около 89 ч. Подобные фармакокинетические параметры наблюдались при фармакокинетическом исследовании с многократными дозами, проведенном с сиропом, у детей медленных метаболизаторов в возрасте 2 — 11 лет с аллергическим ринитом. Площадь под фармакокинетической кривой концентрация-время (AUC) дезлоратадина была примерно в 6 раз выше, а Сmax — в 3–4 раза выше через 3–6 часов при Т½ около 120 ч. AUC была одинакова у взрослых и детей медленных метаболизаторов при приеме соответствующей возрасту дозы. Цельный профиль безопасности у этих лиц не отличался от такового в общей популяции. Эффекты дезлоратадина у медленных метаболизаторов у детей в возрасте младше 2 лет не исследованы. В отдельных исследованиях однократных доз дезлоратадина в рекомендуемой дозе у детей установлены AUC и Cmax, сопоставимые с таковыми у взрослых, принимавшими дозу 5 мг дезлоратадина (сироп).
Распределение. Дезлоратадин равномерно связывается с белками плазмы крови (83–87%). При применении дозы дезлоратадина (5 — 20 мг) 1 раз в сутки в течение 14 дней признаков клинически значимой кумуляции активного вещества не обнаружено. Метаболизм. Фермент, отвечающий за метаболизм дезлоратадина, до сих пор не обнаружен, поэтому невозможно полностью исключить некоторые взаимодействия с другими лекарственными средствами. Дезлоратадин не ингибирует CYP 3A4 in vivo. Исследования in vitro продемонстрировали, что лекарственное средство не ингибирует CYP 2D6 и не является ни субстратом, ни ингибитором P-гликопротеина.
Выведение. В исследовании однократного приема дезлоратадина в дозе 7,5 мг употребление пищи (жирный высококалорийный завтрак) не влияет на фармакокинетику дезлоратадина. Также установлено, что грейпфрутовый сок также не влияет на фармакокинетику дезлоратадина.
Пациенты с нарушением функции почек. Фармакокинетика дезлоратадина сравнивалась у пациентов с хронической почечной недостаточностью (ХПН) и у здоровых добровольцев в одном исследовании с приемом однократной дозы и одном исследовании с приемом многократных доз. В исследовании однократной дозы содержание в плазме крови дезлоратадина было примерно в 2 раза больше у пациентов с легкой и в 2,5 раза больше у пациентов с умеренной и тяжелой степенью ХПН по сравнению со здоровыми добровольцами. В исследовании многократных доз равновесная концентрация была достигнута после 11-го дня, и по сравнению со здоровыми субъектами содержание в плазме крови дезлоратадина у пациентов с легкой и умеренной ХПН было в ~ 1,5 раза большим, а у пациентов с тяжелой ХПН в ~ 2,5 раза больше. В обоих исследованиях изменение содержания в плазме крови (AUC и Cmax) дезлоратадина и 3-гидроксидезлоратадина не были клинически значимыми.
Показания Элизиум раствор оральный
Устранение симптомов, связанных с:
• аллергическим ринитом (чихание, выделение из носа, зуд, отек и заложенность носа, зуд и покраснение глаз, слезотечение, зуд в области неба и кашель);
• крапивницей (зуд, сыпь).
Применение Элизиум раствор оральный
Для устранения симптомов, связанных с аллергическим ринитом (в том числе интермиттирующим и персистирующим) и крапивницей, Элизиум применять перорально, независимо от приема пищи в следующих дозах:
взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: 10 мл раствора (5 мг дезлоратадина) 1 раз в сутки; дети в возрасте 6 — 11 лет: 5 мл раствора (2,5 мг дезлоратадина) 1 раз в сутки;
дети в возрасте 1 — 5 лет: 2,5 мл раствора (1,25 мг дезлоратадина) 1 раз в сутки.
Терапию интермиттирующего аллергического ринита (наличие симптомов менее 4 дней в неделю или менее 4 недель) необходимо проводить с учетом данных анамнеза: прекратить после прекращения симптомов и восстановить после повторного их возникновения. При персистирующем аллергическом рините (наличие симптомов более 4 дней в неделю или более 4 недель) необходимо продолжать лечение в течение всего периода контакта с аллергеном.
Дети. Большинство случаев ринита у детей до 2-летнего возраста являются инфекционными и отсутствуют данные, подкрепляющие лечение инфекционных ринитов дезлоратадином. Эффективность и безопасность применения лекарственного средства Элизиум, раствор оральный, для детей в возрасте младше 1 года не установлены.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к активному веществу или любому вспомогательному веществу препарата или лоратадину.
Побочные эффекты
В клинических исследованиях по показаниям, включая аллергический ринит и хроническую идиопатическую крапивницу, о нежелательных эффектах на дезлоратадин у пациентов, получавших рекомендованную дозу 5 мг/сут, сообщали на 3% чаще, чем у пациентов, получавших плацебо. Чаще по сравнению с плацебо сообщали о таких побочных реакциях: повышенная утомляемость (1,2%), сухость во рту (0,8%) и головная боль (0,6%).
Педиатрическая популяция. При клинических исследованиях в педиатрической популяции дезлоратадин в форме сиропа давали 246 детям в возрасте 6 мес — 11 лет. Общая частота нежелательных явлений у детей в возрасте 2 — 11 лет была подобна в группе, принимавшей дезлоратадин, и в группе, принимавшей плацебо. У младенцев и детей младшего возраста (6 — 23 месяцев) наиболее частыми побочными реакциями, о которых сообщается с более высокой частотой по сравнению с плацебо, являются: диарея (3,7%), повышение температуры тела (2,3%) и бессонница (2,3%). При следующем исследовании после приема однократной дозы дезлоратадина 2,5 мг в форме перорального раствора у детей в возрасте 6 — 11 лет побочные действия не наблюдались.
В клиническом исследовании с 578 пациентами в подростковом возрасте 12 — 17 лет, наиболее частой побочной реакцией является головная боль. Она наблюдалась у 5,9% пациентов, принимавших дезлоратадин, и у 6,9% пациентов, получавших плацебо.
Существует риск психомоторной гиперактивности (аномального поведения), связанной с применением дезлоратадина (который может проявляться в виде злобы и агрессии, а также возбуждения). Дезлоратадин практически не проникает в центральную нервную систему. При применении в рекомендованной дозе для взрослых, которая составляет 5 мг, не отмечалось повышение показателя частоты сонливости по сравнению с группой плацебо. Суммарная таблица частоты побочных реакций. Частота определяется как очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10000, <1/1000), очень редко (<1/10000) и частота неизвестна (на основании существующих данных нельзя определить).
Психические расстройства: очень редко — галюцинации; частота неизвестна — аномальное поведение, агрессия.
Со стороны нервной системы: часто — головная боль; часто — (дети в возрасте младше 2 лет) бессонница; очень редко — головокружение, сонливость, бессонница, психомоторная гиперактивность, судороги.
Со стороны сердца: очень редко — тахикардия, учащенное сердцебиение; частота неизвестна — удлинение интервала QT, суправентрикулярная тахиаритмия
Со стороны ЖКТ: часто — сухость во рту; часто — (дети в возрасте младше 2 лет) диарея; очень редко — боль в животе, тошнота, рвота, диспепсия, диарея.
Со стороны гепатобилиарной системы: очень редко — повышение уровня ферментов печени, повышение уровня билирубина, гепатит; частота — неизвестна желтуха.
Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани: очень редко — миалгия.
Со стороны кожи и подкожных тканей: частота неизвестна — фоточувствительность.
Нарушения метаболизма и питания: частота неизвестна — повышение аппетита.
Общие нарушения: часто — повышенная утомляемость; часто — (дети в возрасте младше 2 лет) жар; очень редко — реакции гиперчувствительности (такие как анафилаксия, отек Квинке, одышка, зуд, сыпь и крапивница); частота неизвестна — астения.
Исследования: частота неизвестна — увеличение массы тела.
Особые указания
У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью прием Элизиума следует осуществлять под контролем врача. Дезлоратадин следует с осторожностью назначать больным, которые имели приступы судорог в анамнезе. Дети могут быть более склонны к развитию нового приступа судорог во время лечения дезлоратадином. Врач должен принять решение об отмене дезлоратадина для пациентов, у которых при применении препарата возник приступ судорог. Элизиум содержит сорбитол, поэтому, если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Беременность. Большой объем данных по применению препарата беременным (более 1000 случаев завершенной беременности) не показывает мальформативную или фетальную/неонатальную токсичность дезлоратадина. Исследования у животных не выявили прямого или опосредованного действия, связанного с репродуктивной токсичностью. В качестве меры безопасности не следует применять дезлоратадин в период беременности.
Кормление грудью. Дезлоратадин проникает в грудное молоко, поэтому его применение кормящим грудью не рекомендуется.
Фертильность. Нет данных о влиянии препарата на фертильность мужчин и женщин.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами Согласно клиническим исследованиям, дезлоратадин не влияет или влияет очень мало на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. Пациентов следует проинформировать, что в редких случаях возможно возникновение сонливости. Из-за индивидуальной реакции организма на все лекарственные средства рекомендуется посоветовать пациентам не выполнять действий, требующих умственной концентрации, таких как управление транспортными средствами или работа с механизмами, до тех пор, пока они не установят свою собственную реакцию на лекарственное средство.
Взаимодействия
Клинически значимых изменений концентрации дезлоратадина в плазме крови при неоднократном применении с кетоконазолом, эритромицином, азитромицином, флуокситином, цитимедином не было установлено. В связи с тем, что фермент, отвечающий за метаболизм дезлоратадина, не установлен, взаимодействие с другими лекарственными средствами полностью исключить невозможно.
Пища (жирный высококалорийный завтрак) или грейпфрутовый сок не влияют на распределение дезлоратадина.
Влияние на результаты лабораторных исследований.
Применение препарата следует прекратить примерно за 48 ч до проведения кожных проб, поскольку антигистаминные препараты могут предупреждать появление или уменьшать проявления положительных дерматологических реакций на раздражители.
Передозировка
При передозировке побочные реакции аналогичны наблюдаемым в терапевтических дозах, но проявления могут быть сильнее. В случае передозировки применяют стандартные меры по удалению неадсорбированного активного вещества, применяют симптоматическое лечение. При применении дезлоратадина в дозах до 45 мг (что в 9 раз превышает рекомендованные) в ходе клинических исследований у взрослых и подростков клинически значимых эффектов не наблюдалось. Дезлоратадин не удаляется путём гемодиализа, возможность его удаления при перитонеальном диализе не установлена.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.