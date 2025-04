Фармакодинамика. Дезлоратадин — это неседативный антигистаминный препарат длительного действия, оказывающий селективное антагонистическое действие на периферические H 1 -рецепторы. Дезлоратадин — первичный активный метаболит лоратадина. После приема внутрь дезлоратадин селективно блокирует периферические гистаминовые H 1 -рецепторы, поскольку он почти не проникает через гематоэнцефалический барьер. В исследованиях in vitro дезлоратадин продемонстрировал свои антиаллергические и противовоспалительные характеристики. Они включают угнетение высвобождения провоспалительных цитокинов, таких как IL-4, IL-6, IL-8 и IL-13, из тучных клеток/базофилов человека, а также угнетение экспрессии молекул адгезии Р-селектина на эндотелиальных клетках. Клиническая значимость этих наблюдений еще до конца не установлена. Эффективность применения детям орального раствора, содержащего дезлоратадин, не изучали в специальных исследованиях. Однако безопасность сиропа, содержащего дезлоратадин в той же концентрации, продемонстрирована в трех исследованиях у детей.

Дети в возрасте 1 — 11 лет с показаниями к антигистаминовой терапии получали суточную дозу дезлоратадина 1,25 мг (дети в возрасте 1 — 5 лет) или 2,5 мг (дети в возрасте 6 — 11 лет). Лечение хорошо переносилось, что документировано через клинические лабораторные исследования жизненных показателей и ЭКГ (включая длину интервала QT). При применении в рекомендуемой дозе плазменные концентрации дезлоратадина были сравнимы у детей и взрослых. Поскольку течение аллергического ринита и хронической идиопатической крапивницы, как и профиль безопасности дезлоратадина, схожи у детей и взрослых, данные по эффективности применения дезлоратадина взрослым могут быть экстраполированы и на детей. В клинических исследованиях высоких доз, где дезлоратадин ежедневно применяли в дозе до 20 мг в течение 14 дней, никаких статистически или клинически значимых изменений со стороны сердечно-сосудистой системы не наблюдалось.

В клинико-фармакологическом исследовании, в котором применяли дезлоратадин в дозе 45 мг/сут (в 9 раз больше клинической дозы) в течение 10 дней, удлинения интервала QT не наблюдалось. Дезлоратадин почти не проникает через ГЭБ. При применении рекомендуемой дозы 5 мг частота возникновения сонливости не превышала таковую в группе плацебо. В клинических исследованиях при однократном приеме дезлоратадин в дозе 7,5 мг не оказывал влияния на психомоторную активность. При исследовании однократной суточной дозы дезлоратадина 5 мг/сут у взрослых не установлены изменения стандартных тестов во время полета, в том числе и усиления субъективного ощущения сонливости или других, связанных с полетом, показателей. При клинических фармакологических исследованиях совместного приема с алкоголем не установлено повышение связанного с алкоголем изменения поведения или усиления сонливости. Не установлены значимые различия в результатах психомоторных тестов у групп, принимающих дезлоратадин, и принимающих плацебо (независимо от употребления алкоголя). В ходе клинических исследований с многократной дозировкой сочетанного применения дезлоратадина с кетоконазолом и эритромицином не установлены клинически значимые изменения в плазменной концентрации дезлоратадина. У взрослых и подростков с аллергическим ринитом дезлоратадин, таблетки, эффективен в уменьшении выраженности таких симптомов как чихание, зуд и выделение из носа, зуд и покраснение глаз, слезотечение, зуд неба. Дезлоратадин эффективно контролирует симптомы в течение 24 ч. Эффективность дезлоратадина, таблеток, не отражена категорично в клинических исследованиях с участием пациентов в возрасте 12 — 17 лет. Кроме утвержденной классификации аллергического ринита, разделяющего его на сезонный и круглогодичный, в зависимости от продолжительности проявлений симптомов его можно классифицировать как интермиттирующий аллергический ринит и персистирующий аллергический ринит. Интермиттирующий аллергический ринит определяется как наличие симптомов в течение менее 4 дней в неделю или в течение не менее 4 недель. Персистирующий аллергический ринит определяется как наличие симптомов в течение 4 или более дней в неделю и более 4 недель. Дезлоратадин, таблетки, эффективно уменьшает выраженность симптомов сезонного аллергического ринита, как видно из общего сбора в опроснике о качестве жизни при риноконъюнктивите. Наиболее значительное улучшение наблюдается в разделах с практическими проблемами и повседневной деятельностью, ограниченной симптомами. Хроническая идиопатическая уртикария была исследована как клиническая модель уртикарных состояний, поскольку независимо от этиологии патофизиологические механизмы схожи и включение хронически больных пациентов в проспективные исследования проще. Поскольку причинным фактором для всех уртикарных заболеваний является высвобождение гистамина, ожидается, что дезлоратадин будет эффективным в уменьшении выраженности симптомов и других связанных с уртикарией состояний, кроме хронической идиопатической уртикарии, как рекомендуется в клинических руководствах. В двух плацебо-контролируемых 6-недельных исследованиях пациентов с хронической идиопатической уртикарией дезлоратадин был эффективен при уменьшении выраженности зуда и уменьшении размера и количества волдырей еще в конце первого дозового интервала. В любом из исследований эффект поддерживался в течение всего 24-часового дозового интервала. Как и при других исследованиях антигистаминных препаратов, при хронической идиопатической уртикарии меньшее количество пациентов, идентифицированных как не отвечающие на лечение антигистаминными препаратами, было исключено. Уменьшение выраженности зуда более чем на 50% наблюдалось у 55% пациентов, лечившихся дезлоратадином, по сравнению с 19% пациентов, получавших плацебо. Лечение дезлоратадином значительно уменьшило нарушение ритма сна и бодрствования, измеренного по четырехбалльной шкале, использованной для оценки этих переменных.

Фармакокинетика.

Всасывание . Концентрацию дезлоратадина в плазме крови можно определить через 30 мин после приема препарата. Дезлоратадин хорошо абсорбируется, максимальная концентрация в плазме крови достигается через 3 ч; Т ½ составляет около 27 ч. Степень кумуляции дезлоратадина соответствовала его Т ½ (около 27 ч) и частоте приема 1 раз в сутки. Биодоступность дезлоратадина была пропорциональна дозе в диапазоне 5 — 20 мг. В фармакокинетических и клинических исследованиях у 6% пациентов достигнута более высокая концентрация дезлоратадина в плазме крови. Процент пациентов с фенотипом медленных метаболизаторов был сравним у взрослых (6%) и детей в возрасте 2 — 11 лет (6%), причем у лиц негроидной расы был установлен более высокий процент (18% у взрослых и 16% у детей), чем у лиц европеоидной расы (2% у взрослых и 3% у детей). При фармакокинетическом исследовании с многократными дозами дезлоратадина в форме таблеток у здоровых взрослых добровольцев четыре участника были медленными метаболизаторами дезлоратадина. У них установлена в 3 раза выше максимальная плазменная концентрация (С max ) на 7-м часе с Т ½ терминальной фазы около 89 ч. Подобные фармакокинетические параметры наблюдались при фармакокинетическом исследовании с многократными дозами, проведенном с сиропом, у детей медленных метаболизаторов в возрасте 2 — 11 лет с аллергическим ринитом. Площадь под фармакокинетической кривой концентрация-время (AUC) дезлоратадина была примерно в 6 раз выше, а С max — в 3–4 раза выше через 3–6 часов при Т ½ около 120 ч. AUC была одинакова у взрослых и детей медленных метаболизаторов при приеме соответствующей возрасту дозы. Цельный профиль безопасности у этих лиц не отличался от такового в общей популяции. Эффекты дезлоратадина у медленных метаболизаторов у детей в возрасте младше 2 лет не исследованы. В отдельных исследованиях однократных доз дезлоратадина в рекомендуемой дозе у детей установлены AUC и C max , сопоставимые с таковыми у взрослых, принимавшими дозу 5 мг дезлоратадина (сироп).

Распределение . Дезлоратадин равномерно связывается с белками плазмы крови (83–87%). При применении дозы дезлоратадина (5 — 20 мг) 1 раз в сутки в течение 14 дней признаков клинически значимой кумуляции активного вещества не обнаружено. Метаболизм . Фермент, отвечающий за метаболизм дезлоратадина, до сих пор не обнаружен, поэтому невозможно полностью исключить некоторые взаимодействия с другими лекарственными средствами. Дезлоратадин не ингибирует CYP 3A4 in vivo. Исследования in vitro продемонстрировали, что лекарственное средство не ингибирует CYP 2D6 и не является ни субстратом, ни ингибитором P-гликопротеина.

Выведение . В исследовании однократного приема дезлоратадина в дозе 7,5 мг употребление пищи (жирный высококалорийный завтрак) не влияет на фармакокинетику дезлоратадина. Также установлено, что грейпфрутовый сок также не влияет на фармакокинетику дезлоратадина.

Пациенты с нарушением функции почек . Фармакокинетика дезлоратадина сравнивалась у пациентов с хронической почечной недостаточностью (ХПН) и у здоровых добровольцев в одном исследовании с приемом однократной дозы и одном исследовании с приемом многократных доз. В исследовании однократной дозы содержание в плазме крови дезлоратадина было примерно в 2 раза больше у пациентов с легкой и в 2,5 раза больше у пациентов с умеренной и тяжелой степенью ХПН по сравнению со здоровыми добровольцами. В исследовании многократных доз равновесная концентрация была достигнута после 11-го дня, и по сравнению со здоровыми субъектами содержание в плазме крови дезлоратадина у пациентов с легкой и умеренной ХПН было в ~ 1,5 раза большим, а у пациентов с тяжелой ХПН в ~ 2,5 раза больше. В обоих исследованиях изменение содержания в плазме крови (AUC и C max ) дезлоратадина и 3-гидроксидезлоратадина не были клинически значимыми.