Элизиум раствор оральный (Elizium oral solution)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
168,00 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
197,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
168,00 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
197,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
168,00 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
197,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
168,00 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
197,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
168,00 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
197,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
207,13
Экономия при брони: -11,06 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
168,00 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
197,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
197,50 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
168,00 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
197,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
197,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
168,00 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
197,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
168,00 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
197,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
197,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
168,00 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
197,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
168,00 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
197,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
197,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
197,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
168,00 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
197,50 грн