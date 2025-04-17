Элизиум раствор оральный (Elizium oral solution)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
189,54
Экономия при брони: -19,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
174,70 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
174,70 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
174,70 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
174,70 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
174,70 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
174,70 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
174,70 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
174,70 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
181,55
Экономия при брони: -18,71 грн