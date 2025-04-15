Элизиум раствор оральный (Elizium oral solution)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
168,00 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
168,00 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
168,00 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
168,00 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
168,00 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
206,00
Экономия при брони: -28,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
168,00 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
168,00 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
168,00 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
168,00 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
223,90
Экономия при брони: -46,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
168,00 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
168,00 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн