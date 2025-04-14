Элизиум раствор оральный (Elizium oral solution)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
174,70 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
217,05
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
174,70 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
174,70 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
174,70 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
174,70 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
174,70 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн