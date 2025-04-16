Элизиум раствор оральный (Elizium oral solution)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
174,70 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
219,78
Экономия при брони: -11,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
174,70 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 4 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
174,70 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
174,70 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
174,70 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
194,89
Экономия при брони: -7,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
174,70 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
197,04
Экономия при брони: -9,08 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 60 мл №1
Сперко Украина
174,70 грн
Элизиум раствор оральный 0.5 мг/мл контейнер 120 мл №1
Сперко Украина
209,50 грн