Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции ЦНСДиетические добавки мягкого успокаивающего действияГлицисед макс (Glicised max) Глицисед макс (Glicised max) (363270) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 158,06 грн Без рецепта 30 шт от 158,06 грн В наличии в 1113 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 1.1. Диетические добавки мягкого успокаивающего действия