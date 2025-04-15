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Глицисед макс (Glicised max)

Глицисед макс (Glicised max)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 259 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
276,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
240,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
202,05
Экономия при брони: -55,98 грн
146,07 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
220,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
292,50
Экономия при брони: -33,20 грн
259,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
226,90 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
233,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
239,50 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
239,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
226,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
287,50
Экономия при брони: -28,20 грн
259,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
283,80
Экономия при брони: -24,50 грн
259,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
233,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
288,65
Экономия при брони: -63,40 грн
225,25 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
286,91
Экономия при брони: -61,16 грн
225,75 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
226,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
287,50
Экономия при брони: -28,20 грн
259,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
287,50
Экономия при брони: -28,20 грн
259,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
233,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
287,30
Экономия при брони: -28,00 грн
259,30 грн
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