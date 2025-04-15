Глицисед макс (Glicised max)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 259 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
276,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
202,05
Экономия при брони: -55,98 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
292,50
Экономия при брони: -33,20 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
287,50
Экономия при брони: -28,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
283,80
Экономия при брони: -24,50 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
288,65
Экономия при брони: -63,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
286,91
Экономия при брони: -61,16 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
287,50
Экономия при брони: -28,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
287,50
Экономия при брони: -28,20 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
287,30
Экономия при брони: -28,00 грн