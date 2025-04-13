Киев
Глицисед макс (Glicised max)

Глицисед макс (Glicised max)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 908 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
248,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
235,14 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
240,72 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
248,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
240,72 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
320,80
Экономия при брони: -57,50 грн
263,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
287,30
Экономия при брони: -24,00 грн
263,30 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
354,30
Экономия при брони: -91,63 грн
262,67 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
251,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
235,56 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
276,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
254,97 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
265,77 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
266,88 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
248,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
289,77
Экономия при брони: -48,32 грн
241,45 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
292,50
Экономия при брони: -29,20 грн
263,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
248,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
251,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
248,50 грн
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