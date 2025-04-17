Глицисед макс (Glicised max)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
287,40
Экономия при брони: -32,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
290,52
Экономия при брони: -8,72 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
287,30
Экономия при брони: -32,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
98,00
Экономия при брони: -12,96 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
290,67
Экономия при брони: -61,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
292,50
Экономия при брони: -37,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
297,90
Экономия при брони: -62,31 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
287,30
Экономия при брони: -32,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
283,09
Экономия при брони: -54,12 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
286,40
Экономия при брони: -31,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
297,03
Экономия при брони: -34,63 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
290,23
Экономия при брони: -61,26 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум