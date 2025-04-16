Глицисед макс (Glicised max)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
306,72
Экономия при брони: -9,97 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
293,40
Экономия при брони: -36,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
287,64
Экономия при брони: -46,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
292,50
Экономия при брони: -35,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
287,83
Экономия при брони: -71,63 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
194,03
Экономия при брони: -49,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
292,50
Экономия при брони: -35,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
195,70
Экономия при брони: -24,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
293,40
Экономия при брони: -36,70 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
296,69
Экономия при брони: -68,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
307,18
Экономия при брони: -82,91 грн