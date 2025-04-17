Глицисед макс (Glicised max)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
304,74
Экономия при брони: -79,78 грн
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
293,40
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
290,23
Экономия при брони: -64,87 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
287,30
Экономия при брони: -25,90 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
293,40
Экономия при брони: -32,00 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
293,40
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
288,27
Экономия при брони: -63,31 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
310,15
Экономия при брони: -84,79 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается через 16 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
286,40
Экономия при брони: -25,00 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
283,53
Экономия при брони: -50,46 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
298,20
Экономия при брони: -40,35 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
287,20
Экономия при брони: -25,80 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
290,97
Экономия при брони: -53,99 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
294,92
Экономия при брони: -58,01 грн