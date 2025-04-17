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Глицисед макс (Glicised max)

Глицисед макс (Glicised max)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 115 аптеках в Винница
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
304,74
Экономия при брони: -79,78 грн
224,96 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
249,84 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
293,40
Экономия при брони: -32,00 грн
261,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
290,23
Экономия при брони: -64,87 грн
225,36 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
237,51 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
287,30
Экономия при брони: -25,90 грн
261,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
242,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
234,70 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
293,40
Экономия при брони: -32,00 грн
261,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
293,40
Экономия при брони: -32,00 грн
261,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
288,27
Экономия при брони: -63,31 грн
224,96 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
246,87 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
310,15
Экономия при брони: -84,79 грн
225,36 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
242,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 16 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
286,40
Экономия при брони: -25,00 грн
261,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
283,53
Экономия при брони: -50,46 грн
233,07 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
298,20
Экономия при брони: -40,35 грн
257,85 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
287,20
Экономия при брони: -25,80 грн
261,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
290,97
Экономия при брони: -53,99 грн
236,98 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
294,92
Экономия при брони: -58,01 грн
236,91 грн
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