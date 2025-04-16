Глицисед макс (Glicised max)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
293,60
Экономия при брони: -36,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
290,94
Экономия при брони: -57,35 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
255,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
247,34
Экономия при брони: -84,36 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
298,54
Экономия при брони: -31,61 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
276,30 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
286,93
Экономия при брони: -96,99 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
293,40
Экономия при брони: -36,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
291,60
Экономия при брони: -101,66 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
285,38
Экономия при брони: -54,36 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
293,40
Экономия при брони: -36,40 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
192,80
Экономия при брони: -38,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
ГЛИЦИСЕД МАКС таблетки №30
Корпорация Артериум
284,73
Экономия при брони: -53,71 грн