Бинфин (Binfin) (360356) - инструкция по применению ATC-классификация
Бинфин инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: финастерид;
1 таблетка содержит финастерида 5 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал прежелатинизированный; целлюлоза микрокристаллическая; натрия крахмалгликолят; натрия докузат; магния стеарат; Opadry Blue 03A80928 (гипромеллоза, титана диоксид (Е 171), тальк, индигокармин алюминиевый лак (Е 132), железа оксид желтый (Е172)).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: таблетки круглой формы, голубого цвета, покрытые оболочкой, с надписью «H» с одной стороны и «37» с другой стороны.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при доброкачественной гипертрофии предстательной железы. Код АТС G04C B01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Финастерид — это специфический ингибитор 5-альфа-редуктазы типа II, внутриклеточного фермента, который превращает тестостерон в более активный андроген дигидротестостерон (ДГТ). При доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) ее увеличение зависит от превращения тестостерона в ДГТ в тканях простаты. Финастерид высокоэффективно снижает как циркулирующий, так и внутрипростатный ДГТ. Финастерид не имеет сродства с рецепторами андрогенов.
В клинических исследованиях с участием пациентов, имеющих умеренные и тяжелые проявления ДГПЖ, увеличенную предстательную железу при пальцевом ректальном обследовании и низким остаточным объем мочи, Бинфин уменьшил частоту острой задержки мочи с 7/100 до 3/100 за 4 года и необходимость хирургического вмешательства (трансуретрорезекции предстательной железы и простатэктомии) с 10/100 до 5/100. Это уменьшение сопровождалось улучшением на 2 пункта по шкале оценки симптомов QUASI-AUA (диапазон 0–34), значительной регрессией объема простаты — примерно на 20% и значительным увеличением скорости потока мочи.
Исследование MTOPS (Медицинское лечение простатических симптомов) было 4–6-летним исследованиям с участием 3047 мужчин с симптоматической ДГПЖ, которые были рандомизированы на прием финастерида, 5 мг/сут, доксазосина, 4 или 8 мг/сут, комбинации финастерида, 5 мг/сутки, и доксазосина, 4 или 8 мг/сут, или плацебо. Первичной конечной точкой наблюдения было время до клинического прогрессирования ДГПЖ (которое определялось как увеличение с начала на 4 и более пунктов по шкале оценки симптомов, эпизод острой задержки мочи, связанная с ДГПЖ почечная недостаточность, рецидив инфекции мочевыводящих путей или уросепсис или недержание мочи). По сравнению с плацебо, лечение финастеридом, доксазосином или комбинацией привело к значительному снижению риска клинического прогрессирования ДГПЖ соответственно на 34% (p = 0,002), 39% (p <0,001) и 67% (p <0,001). Большинство случаев (274 из 351), составлявших прогрессирования ДГПЖ, были подтверждены увеличением на ≥ 4 пунктов по шкале оценки симптомов под влиянием лечения риск прогрессирования симптомов был снижен на 30% (95% доверительный интервал 6–48%), 46% (95% доверительный интервал 25–60%) и 64% (95% доверительный интервал 48–75%) соответственно в группах приема финастерида, доксазосина и комбинации по сравнению с плацебо. Острая задержка мочеиспускания наблюдалась в 41 из 351 случаев прогрессирования ДГПЖ; под влиянием лечения риск развития острой задержки мочеиспускания был снижен на 67% (p = 0,011), 31% (p = 0,296) и 79% (p = 0,001) соответственно в группах приема финастерида, доксазосина и комбинации по сравнению с плацебо. Только группы приема финастерида и комплексной терапии имели существенную разницу с группой приема плацебо.
Фармакокинетика.
У мужчин после однократного приема дозы финастерида, меченого изотопами углерода 14С, 39% дозы выделялось с мочой в форме метаболитов (предположительно, с мочой выделялась также незначительное количество неизмененного финастерида). 57% принятой дозы выводилось с калом. Исследованиями также установлено, что двум метаболитам финастерида свойственно менее выражена угнетающее действие по отношению к 5-альфа-редуктазы. Биодоступность финастерида при пероральном приеме составляет около 80%. Прием пищи не влияет на биодоступность препарата. Максимальная концентрация финастерида в плазме крови достигается через 2 часа после перорального приема. Абсорбция из желудочно-кишечного тракта заканчивается через 6–8 часов после приема. Период полувыведения финастерида в плазме крови в среднем составляет 6 часов. Связывание с белками плазмы крови — 93%. Системный клиренс составляет около 165 мл/мин, объем распределения — 76,1 литра.
В пожилом возрасте скорость выведения финастерида несколько снижается. У мужчин в возрасте старше 70 лет период полувыведения финастерида составляет около 8 чпсов, тогда как у лиц в возрасте 18 — 60 лет — 6 часов. Но это не является показанием для отмены препарата у лиц старшего возраста.
У пациентов с хронической почечной недостаточностью (клиренс креатинина 9 — 55 мл/мин) не выявлено разницы скорости выведения однократной дозы финастерида, меченого изотопами углерода 14С, по сравнению со здоровыми добровольцами. Связывание с белками плазмы крови у этих групп пациентов также не отличалось. Это объясняется тем, что у пациентов с почечной недостаточностью доля метаболитов финастерида, которая в нормальных условиях выделяется с мочой, выводится с калом. Это подтверждается увеличением у этих пациентов количества метаболитов финастерида в кале при одновременном снижении их концентрации в моче. Поэтому для пациентов с почечной недостаточностью, которым не показан гемодиализ, коррекция дозы препарата не требуется.
Данные о фармакокинетике препарата у пациентов с печеночной недостаточностью отсутствуют.
Финастерид проникает через гематоэнцефалический барьер. Небольшое количество финастерида выявляли в семенной жидкости.
Показания
Лечение и контроль доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) у пациентов с увеличенной предстательной железой в целях:
- уменьшение размеров (регрессии) увеличенной железы, улучшение оттока мочи и уменьшение симптомов, связанных с ДГПЖ;
- снижение риска возникновения острой задержки мочи и необходимости хирургического вмешательства, в том числе трансуретрорезекции предстательной железы и простатэктомии.
Противопоказания
Повышение чувствительности к финастериду или к любому компоненту этого препарата.
Бинфин не показан для применения женщинам и детям.
Период беременности или если пациентка может потенциально быть беременной (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не выявлено клинически значимого взаимодействия с другими препаратами. Бинфин не оказывает заметного влияния на ферментную систему, которая метаболизируется препараты, связанные с цитохромом Р450 Хотя риск того, что финастерид влияет на фармакокинетику других лекарственных средств, оценивается как небольшой, существует вероятность того, что ингибиторы и индукторы цитохрома P 450 3A4 влиять на концентрацию финастерида в плазме крови. Однако, учитывая установленные показатели безопасности, любое повышение концентрации финастерида в связи с одновременным применением ингибиторов цитохрома P450 3A4 вряд ли будет иметь клиническое значение. Проверены на людях соединения включают пропранолол, дигоксин, глибурид, варфарин, теофиллин и антипирин; при этом не было найдено клинически значимых взаимодействий.
Особенности применения
Общие мероприятия
Необходимо осуществлять тщательный контроль за возможным развитием обструктивной уропатии у пациентов с большим остаточным объемом мочи и/или резко сниженным течением мочи.
Влияние на простатоспецифический антиген (ПСА) и диагностику рака предстательной железы
До сих пор не показано благоприятного клинического влияния лечения Бинфином у пациентов, больных раком предстательной железы. Пациенты с аденомой предстательной железы и повышенным уровнем ПСА наблюдались в контролируемых клинических исследованиях с несколькими определениями ПСА и взятием биопсии предстательной железы. В этих исследованиях лечения Бинфином не влияло на частоту выявления рака предстательной железы. Общая частота возникновения рака предстательной железы существенно не отличалась в группах пациентов, получавших Бинфин или плацебо.
Перед началом лечения и периодически во время лечения Бинфином рекомендуется проверять пациентов путем ректального исследования, а также другими методами на предмет наличия рака предстательной железы. Определение сывороточного ПСА также используется для выявления рака простаты. В общем, при базисном уровне ПСА более 10 нг/мл (Hybritech) следует проводить тщательное обследование пациента, включая, в случае необходимости, проведения биопсии. При уровне ПСА в пределах 4–10 нг/мл рекомендуется дальнейшее обследование пациента. Существует значительное совпадение в уровнях ПСА у мужчин, у которых диагностирован рак предстательной железы и которые не имеют этого заболевания. Итак, у мужчин, больных аденомой предстательной железы нормальные значения ПСА не позволяют исключить рак предстательной железы, независимо от лечения Бинфином. Базовый уровень ПСА ниже 4 нг/мл не исключает наличия рака простаты.
Бинфин приводит к уменьшению содержания сывороточного ПСА приблизительно на 50% у пациентов с аденомой предстательной железы, даже при наличии рака простаты. Это снижение уровня сывороточного ПСА у пациентов с аденомой предстательной железы, получающих лечение Бинфином, необходимо принять во внимание при оценке уровня ПСА, поскольку это снижение не исключает сопутствующего рака простаты. Это снижение предсказуемо во всем диапазоне значений уровня ПСА, хотя это может колебаться у отдельных пациентов. У большинства пациентов, которые получают Бинфин течение 6 месяцев и более, значения ПСА должны быть удвоены по сравнению с нормой у лиц, не принимающих лечение. Такая коррекция позволяет сохранить чувствительность и специфичность определения ПСА и поддерживает его способность выявлять рак предстательной железы.
При любом длительном повышении уровня ПСА у пациента, получающего лечение финастеридом 5 мг, необходимо тщательное обследование для выяснения причин, включая несоблюдение режима приема Бинфину.
Влияние на лабораторные данные
Влияние на уровень ПСА
Уровень ПСА в сыворотке крови коррелирует с возрастом пациента и объемом простаты, при этом объем простаты коррелирует с возрастом пациента. При оценке лабораторных показателей ПСА необходимо учитывать тот факт, что уровень ПСА снижается в процессе лечения Бинфином. У большинства пациентов наблюдается быстрое снижение ПСА в течение первых месяцев лечения, после чего уровень ПСА стабилизируется на новом уровне, который составляет примерно половину от базовой величины. С этой точки зрения у типовых пациентов, получающих Бинфин течение 6 месяцев и более, значения ПСА должны быть удвоены по сравнению с нормой значениями у лиц, не принимающих лечение.
Бинфин существенно не уменьшает процент свободного ПСА (отношение свободного ПСА к общему). Отношение свободного и общего ПСА остается постоянным даже под влиянием препарата Бинфин. При определении процента свободного ПСА, который применяют для диагностики рака простаты, корректировки его значений не является обязательным.
Рак молочной железы у мужчин
Во время клинических исследований и в постмаркетинговый период сообщали о раке молочной железы у мужчин, принимавших финастерид, 5 мг. Врачи должны проинструктировать своих пациентов о необходимости немедленного сообщения о любых изменениях в тканях молочной железы, а именно о припухлости, боль, гинекомастии или выделения из сосков.
Лактоза
Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат Бинфин.
Печеночная недостаточность
Влияние печеночной недостаточности на фармакокинетику финастерида не исследовалась.
Способ применения и дозы
Рекомендуемая доза — 1 таблетка по 5 мг 1 раз в сутки независимо от приема пищи.
Бинфин можно применять в качестве монотерапии в сочетании с альфа-блокатором доксазозином (см. раздел «Фармакологические свойства»). Срок лечения определяет врач индивидуально.
Несмотря на то, что улучшение симптоматики может наблюдаться ранее, для оценки эффективности действия необходимо как минимум шестимесячный прием препарата, после чего необходимо продолжить лечение.
Для пациентов пожилого возраста и для больных с почечной недостаточностью различной степени (снижение клиренса креатинина до 9 мл/мин) коррекция дозы не требуется.
Нет данных относительно применения препарата пациентам с нарушениями функции печени.
Не применять детям.
Дети
Бинфин противопоказан детям.
Безопасность и эффективность для применения препарата детям не установлены.
Побочные реакции
Наиболее частыми побочными эффектами являются импотенция и снижение либидо. Эти побочные реакции возникают в начале курса терапии и проходят при дальнейшем лечении у большинства пациентов.
Побочные реакции, о которых сообщали во время клинических исследований и/или во время постмаркетингового применения, указанные ниже в таблице. Частота побочных реакций определена как: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100 — <1/10), нечасто (≥1/1000 — <1/100), редко (≥1/10000 — <1/1000), очень редко (<1/10000), частота неизвестна ( нельзя подсчитать по имеющимся данным). Частоту появления побочных реакций, о которых сообщали во время постмаркетингового применения, нельзя определить, поскольку они получены по спонтанным сообщениям.
|Система органов
|Частота проявления
|Со стороны иммунной системы
|Неизвестно: реакции повышенной чувствительности, включая зуд, крапивницу и отек Квинке (в том числе отек губ, языка, горла и лица)
|Со стороны психики
Часто: снижение либидо.
Неизвестно: снижение либидо, которое может продлиться после прекращения терапии, депрессия, тревожность.
|Со стороны сердечно-сосудистой системы
|Неизвестно: учащенное сердцебиение.
|Со стороны печени и желчевыводящих путей
|Неизвестно: повышенный уровень ферментов печени.
|Со стороны кожи и подкожных тканей
Нечасто: сыпь.
Неизвестно: зуд, крапивница.
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
Часто: импотенция.
Нечасто: расстройство эякуляции, болезненность и увеличение молочных желез.
Неизвестно: боль в яичках, гематоспермия, эректильная дисфункция, которая может длиться после прекращения лечения; мужское бесплодие и/ или обратимые нарушения качества спермы (о нормализации или улучшения качества спермы сообщали после прекращения приема финастерида).
|По исследованиям
|Часто: уменьшение эякулята.
Кроме того, в клинических исследованиях и при постмаркетинговом применении сообщали о раке молочной железы у мужчин, принимавших финастерид. Следует немедленно сообщить врачу о любых изменениях в тканях молочной железы, а именно: припухлость, боль, гинекомастия или выделения из сосков.
При сравнении профилей безопасности монотерапии финастеридом (5 мг/сут) и доксазозином (4 или 8 мг/сут) с комбинированной терапией финастеридом (5 мг/сут) и доксазозином (4 или 8 мг/сут) и плацебо оказалось, что профиль безопасности и переносимости комбинированной терапии соответствовал профилю безопасности отдельных компонентов. Частота проявлений расстройств со стороны эякуляции у пациентов, принимавших комбинированную терапию, была сравнима с суммой частоты проявлений побочных реакций двух монотерапий.
Информация о связи между длительным применением финастерида и опухолями с баллами Глисона 7–10 отсутствует.
Данные лабораторных анализов
При оценке данных лабораторных исследований простатспецифического антигена (ПСА) следует учитывать, что уровень ПСА снижается у пациентов, принимающих Бинфин. У большинства пациентов быстрое снижение ПСА наблюдается в первые месяцы терапии, после чего уровень ПСА стабилизируется к новому начального уровня. Начальный уровень после лечения составляет примерно половину значения до лечения. Поэтому у большинства пациентов, принимающих Бинфин в течение 6 месяцев или более, значения ПСА следует удваивать для сравнения с нормальными диапазонами у мужчин, которые не лечились.
При проведении стандартных лабораторных тестов другие разницы между пациентами, которые получали Бинфин, и пациентами, получавшими плацебо, отсутствовали.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 15 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в блистере.
По 2 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Гетеро Лабз Лимитед/Hetero Labs Limited.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Юнит ИИИ, Формулейшн Плот № 22 — 110 ИДА, Джидиметла, Хайдерабад, 500055 Телангана, Индия/Unit ИИИ, Formulation Plot No 22 — 110 IDA, Jeedimetla, Hyderabad, 500055 Telangana, India.