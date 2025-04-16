Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
534,49
Экономия при брони: -84,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
257,92
Экономия при брони: -10,26 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
522,83
Экономия при брони: -27,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
527,61
Экономия при брони: -32,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
518,06
Экономия при брони: -23,07 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
515,54
Экономия при брони: -66,09 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
499,74
Экономия при брони: -32,04 грн
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
521,22
Экономия при брони: -70,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
520,58
Экономия при брони: -68,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 52-Б
3.2 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
486,00
Экономия при брони: -41,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
539,45
Экономия при брони: -44,61 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
526,80
Экономия при брони: -76,76 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
524,37
Экономия при брони: -29,53 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
507,20
Экономия при брони: -27,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 22 мин
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,21
Экономия при брони: -30,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 52 мин
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
6.9 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
537,07
Экономия при брони: -41,42 грн