Одесса (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
526,49
Экономия при брони: -32,55 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
523,10
Экономия при брони: -29,66 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
549,15
Экономия при брони: -24,75 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
559,04
Экономия при брони: -34,76 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
518,27
Экономия при брони: -28,17 грн