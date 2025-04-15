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Бинфин (Binfin)

Бинфин (Binfin)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 130 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
462,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
537,07
Экономия при брони: -75,60 грн
461,47 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
522,95
Экономия при брони: -61,93 грн
461,02 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
244,25
Экономия при брони: -13,65 грн
230,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,50
Экономия при брони: -50,00 грн
475,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
507,70
Экономия при брони: -32,20 грн
475,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
237,75 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
462,88 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
507,20
Экономия при брони: -31,70 грн
475,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
532,97
Экономия при брони: -77,32 грн
455,65 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
495,90
Экономия при брони: -20,40 грн
475,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
507,20
Экономия при брони: -31,70 грн
475,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
496,90
Экономия при брони: -21,40 грн
475,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
532,16
Экономия при брони: -76,54 грн
455,62 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
507,20
Экономия при брони: -31,70 грн
475,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
453,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
268,45
Экономия при брони: -40,95 грн
227,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
453,00 грн
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