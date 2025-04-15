Львов (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
537,07
Экономия при брони: -75,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
522,95
Экономия при брони: -61,93 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
244,25
Экономия при брони: -13,65 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,50
Экономия при брони: -50,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
507,70
Экономия при брони: -32,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
507,20
Экономия при брони: -31,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
532,97
Экономия при брони: -77,32 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
495,90
Экономия при брони: -20,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
507,20
Экономия при брони: -31,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
496,90
Экономия при брони: -21,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
532,16
Экономия при брони: -76,54 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
507,20
Экономия при брони: -31,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
268,45
Экономия при брони: -40,95 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs