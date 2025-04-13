Киев (адрес не указан)
Доступно в 432 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
507,20
Экономия при брони: -16,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
553,23
Экономия при брони: -29,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
547,74
Экономия при брони: -23,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,58
Экономия при брони: -43,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн