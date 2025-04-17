Винница (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
529,88
Экономия при брони: -86,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
507,20
Экономия при брони: -7,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
557,69
Экономия при брони: -74,61 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
507,70
Экономия при брони: -7,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
534,89
Экономия при брони: -91,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
515,69
Экономия при брони: -42,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
548,26
Экономия при брони: -75,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
529,23
Экономия при брони: -68,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
542,24
Экономия при брони: -81,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
525,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs