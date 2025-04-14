Днепр (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
529,33
Экономия при брони: -73,83 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
536,14
Экономия при брони: -85,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
496,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 21 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
507,20
Экономия при брони: -24,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
515,74
Экономия при брони: -54,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
538,89
Экономия при брони: -43,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
507,20
Экономия при брони: -24,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
496,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
523,28
Экономия при брони: -62,48 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
260,06
Экономия при брони: -29,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
515,44
Экономия при брони: -49,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
523,88
Экономия при брони: -58,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
476,69
Экономия при брони: -15,27 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
519,10
Экономия при брони: -59,87 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
496,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
520,16
Экономия при брони: -55,05 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
523,68
Экономия при брони: -58,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Бинфин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Hetero Drugs
527,86
Экономия при брони: -62,44 грн