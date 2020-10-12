Фармакодинамика

Фармакотерапевтическое действие тиотриазолина обусловлено мембраностабилизирующими свойствами, торможением процессов перекисного окисления липидов и активацией ферментов антирадикальной защиты в поврежденных тканях кожи и слизистых оболочек, что приводит к торможению развития травматического воспаления, увеличению интенсивности и скорости репаративных процессов.

Фармакокинетика

Тиотриазолин практически не резорбируется при аппликации на коже и не поступает в системный кровоток.

Препарат достаточно быстро всасывается слизистыми полости рта, и его максимальная концентрация в плазме крови регистрируется через 1,5 часа.