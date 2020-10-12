Далмаксин (Dalmaxin) (360250) - инструкция по применению ATC-классификация
Далмаксин инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: 1 г мази содержит тиотриазолин (в пересчете на 100% вещество) — 20 мг;
вспомогательные вещества: метилцеллюлоза, глицерин, метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), вода очищенная.
Лекарственная форма
Мазь.
Основные физико-химические свойства: бесцветная мазь или слегка сероватого цвета. Допускается опалесценция.
Фармакотерапевтическая группа
Средства для лечения ран и язвенных поражений. Код ATС D03AX.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика
Фармакотерапевтическое действие тиотриазолина обусловлено мембраностабилизирующими свойствами, торможением процессов перекисного окисления липидов и активацией ферментов антирадикальной защиты в поврежденных тканях кожи и слизистых оболочек, что приводит к торможению развития травматического воспаления, увеличению интенсивности и скорости репаративных процессов.
Фармакокинетика
Тиотриазолин практически не резорбируется при аппликации на коже и не поступает в системный кровоток.
Препарат достаточно быстро всасывается слизистыми полости рта, и его максимальная концентрация в плазме крови регистрируется через 1,5 часа.
Показания
Длительно заживающие раны, которые медленно гранулируются и эпителизируются, трофические язвы и пролежни. Псориаз. Дистрофические воспалительные формы пародонтита и язвенные поражения слизистой полости рта и десен.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.
Особые меры безопасности
Препарат применять после хирургической обработки раны, удаления некротизированных тканей и обработки раневой поверхности антисептиком.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Тиотриазолин можно применять с другими противовоспалительными, антисептическими и химиотерапевтическими средствами.
Способ применения и дозы
Применять наружно. Мазь наносить на поверхность раны кожи тонким слоем под повязку или открытым способом 1–2 раза в сутки в течение 1–3 недель.
При стоматологических воспалительных заболеваниях мазь вводить в десневой карман 1–2 раза в сутки в течение 1–2 недель.
Дети
Противопоказаний нет.
Побочные реакции
Возможны реакции гиперчувствительности, включая зуд, сыпь, гиперемия кожи, лихорадка, крапивница, ангионевротический отек.
Срок годности
2 года.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 25 г мази в тубах №1; в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЧАО «Химфармзавод «Красная звезда».