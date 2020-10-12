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Далмаксин (Dalmaxin) (360250) - инструкция по применению ATC-классификация

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Далмаксин (Dalmaxin)
Цена в городе Киев
от 163,62 грн
Без рецепта
1 шт, 20 мг/г от 163,62 грн
В наличии в 424 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Мазь
Дозировка
20 мг/г
Вес
25 г
ATC-група
D03A X50** Прочие препараты, включая комбинации
Регистрационное удостоверение
UA/4182/01/01 от 12.10.2020
Международное название
ACIDUM TIAZOTICUM (ТИАЗОТНАЯ КИСЛОТА)

Далмаксин инструкция по применению

Состав

действующее вещество: 1 г мази содержит тиотриазолин (в пересчете на 100% вещество) — 20 мг;

вспомогательные вещества: метилцеллюлоза, глицерин, метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), вода очищенная.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: бесцветная мазь или слегка сероватого цвета. Допускается опалесценция.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения ран и язвенных поражений. Код ATС D03AX.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Фармакотерапевтическое действие тиотриазолина обусловлено мембраностабилизирующими свойствами, торможением процессов перекисного окисления липидов и активацией ферментов антирадикальной защиты в поврежденных тканях кожи и слизистых оболочек, что приводит к торможению развития травматического воспаления, увеличению интенсивности и скорости репаративных процессов.

Фармакокинетика

Тиотриазолин практически не резорбируется при аппликации на коже и не поступает в системный кровоток.

Препарат достаточно быстро всасывается слизистыми полости рта, и его максимальная концентрация в плазме крови регистрируется через 1,5 часа.

Показания

Длительно заживающие раны, которые медленно гранулируются и эпителизируются, трофические язвы и пролежни. Псориаз. Дистрофические воспалительные формы пародонтита и язвенные поражения слизистой полости рта и десен.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

Особые меры безопасности

Препарат применять после хирургической обработки раны, удаления некротизированных тканей и обработки раневой поверхности антисептиком.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Тиотриазолин можно применять с другими противовоспалительными, антисептическими и химиотерапевтическими средствами.

Способ применения и дозы

Применять наружно. Мазь наносить на поверхность раны кожи тонким слоем под повязку или открытым способом 1–2 раза в сутки в течение 1–3 недель.

При стоматологических воспалительных заболеваниях мазь вводить в десневой карман 1–2 раза в сутки в течение 1–2 недель.

Дети

Противопоказаний нет.

Побочные реакции

Возможны реакции гиперчувствительности, включая зуд, сыпь, гиперемия кожи, лихорадка, крапивница, ангионевротический отек.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 г мази в тубах №1; в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Химфармзавод «Красная звезда».

Далмаксин
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г, №1
от 163,62 грн
В наличии в 424 аптеках
Цены в аптеках
Далмаксин
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г, №1
от 163,62 грн
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