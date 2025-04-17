Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
361,55
Экономия при брони: -10,85 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
319,77
Экономия при брони: -31,34 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
370,52
Экономия при брони: -19,78 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
311,43
Экономия при брони: -23,00 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,40
Экономия при брони: -54,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
312,66
Экономия при брони: -21,28 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
315,98
Экономия при брони: -25,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн