Киев
Далмаксин (Dalmaxin)

Далмаксин (Dalmaxin)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 65 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
291,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
361,55
Экономия при брони: -10,85 грн
350,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
319,77
Экономия при брони: -31,34 грн
288,43 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
278,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
370,52
Экономия при брони: -19,78 грн
350,74 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
321,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
311,43
Экономия при брони: -23,00 грн
288,43 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,40
Экономия при брони: -54,80 грн
297,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
312,66
Экономия при брони: -21,28 грн
291,38 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
293,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
315,98
Экономия при брони: -25,40 грн
290,58 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
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