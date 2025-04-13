Харьков (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
316,78
Экономия при брони: -15,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
373,27
Экономия при брони: -22,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
313,89
Экономия при брони: -20,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
338,71
Экономия при брони: -21,06 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
1.9 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн