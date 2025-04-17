Винница (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
314,16
Экономия при брони: -23,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
328,76
Экономия при брони: -38,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
322,31
Экономия при брони: -32,16 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 20 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
313,89
Экономия при брони: -20,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
325,33
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
316,65
Экономия при брони: -23,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
359,90
Экономия при брони: -61,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
317,44
Экономия при брони: -24,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
359,90
Экономия при брони: -61,00 грн