Киев (адрес не указан)
Доступно в 430 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
318,70
Экономия при брони: -14,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
322,26
Экономия при брони: -17,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
362,94
Экономия при брони: -11,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
366,90
Экономия при брони: -15,83 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
310,47
Экономия при брони: -11,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 15 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
320,03
Экономия при брони: -15,49 грн