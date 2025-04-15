Киев
Далмаксин (Dalmaxin)

Далмаксин (Dalmaxin)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 118 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
372,76
Экономия при брони: -21,56 грн
351,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
317,58
Экономия при брони: -24,25 грн
293,33 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
371,74
Экономия при брони: -20,78 грн
350,96 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
369,62
Экономия при брони: -18,70 грн
350,92 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
209,58 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
280,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Малоголосковская, 40-А
3.4 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
343,89 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
352,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
310,14
Экономия при брони: -18,64 грн
291,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Далмаксин мазь 20 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
128,00 грн
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