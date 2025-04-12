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Диетические добавки, влияющие на энергетический обмен, активаторы метаболизма
Долорива ОД (Doloriva OD)
3 препарата
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ДОЛОРИВА ОД
Капсулы №30
Zandra Lifesciences
от
378,00
грн
в 484 аптеках
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ДОЛОРИВА ОД
Капсулы №20
Zeinparma-Germany
Нет в наличии
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ДОЛОРИВА ОД
Капсулы №40
Нет в наличии
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Количество штук в упаковке
20
30
40
Производитель
Zandra Lifesciences
Zeinparma-Germany
Цены в
Киев
от
378,00
грн
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Характеристики
Производитель
Zandra Lifesciences
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
2.2. Диетические добавки — источники витаминных комплексов
5.2. Диетические добавки, влияющие на энергетический обмен, активаторы метаболизма
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